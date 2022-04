A községben április 30-án tartják a VIII. Falualapítók Napja és a XIII. Civil Kulturális Nap rendezvényeit. A hagyományoknak megfelelően a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kiállítása nyitja a programok sorát a közösségi házban, ahol 9 órától lesz látható a Vasfüggönyön innen című tárlat, amin a szocialista tömb fizetőeszközeinek története lesz végigkövethető.

– Korábbi kiállításainkon fotókkal idéztük fel községünk egykori mindennapjait, most pedig a pénzek és más fizetőeszközök segítségével mutatunk be egy nem túl távoli történelmi kort. Az első szocialista államtól, az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaságtól egészen a Szovjetunió felbomlásáig lesznek követhetők a vasfüggönyön inneni bankjegyek – mondta el Mészáros László, az egyesület elnöke. Mint megtudtuk: a szocialista tömb több országának a pénzeit is lehet majd látni, de a magyar bankjegyek és egyéb fizetőeszközök dominálnak majd az utalványoktól kezdve a szövetkezeti jegyeken át a békekölcsönig. Utóbbi egyfajta különadó volt, aminek a tör­ténetét is megismerhetik a látogatók.

– Kiállításunkat kronológiai sorrendben állítottuk össze. Az 1917-ben létrejött első kommunista ország pénzein még az ideiglenes kormány címere és a tízezer rubelesen egy ősi szimbólum látható. A horogkereszt utána a náci Németországban válik a nemzetiszocialisták jelképévé – mutatta az érdekességet Mészáros László, aki gyerekkora óta gyűjti a régi bankjegyeket.

A közelmúlt magyar papírbankói közül az egyik legismertebb az 1992-ben visszavont húszforintos, melyhez Hegedűs István öttusázó állt modellt. A kétszeres magyar bajnokot 1956. október 24-én érte az ávósok halálos lövése. Az ő története is olvasható lesz a pénzes kiállításon.

– Jászszentlászlónak is volt szükségpénze, mivel már az első világháború alatt egyre nagyobb gondot jelentett a kis címletű pénzek eltűnése a mindennapi forgalomból. A helyzet csak romlott az „őszirózsás forradalom” és a Tanácsköztársaság alatt. Az aprópénz hiánya a községünkben is gondot okozott. A Jászszentlászlói Községi Munkás, Katona és Földműves Tanács 1919. június 16-án tartott ülésén emiatt javaslat született a helyi 2 koronás szükségpénz bevezetésére. A községi tanács június 30-án elfogadta a javaslatot – sorolta Mészáros László, ám, az amatőr helytörténész bánatára, eddig csak a tanácsülés jegyzőkönyve került elő, helyi szükségpénz még nem.

Visszakerülnek a régi díszek

Mészáros Lászlótól azt is megtudtuk, hogy hamarosan megszépül a közösségi ház, ami otthont ad a június 27-éig látogatható pénztörténeti tárlatnak. A faluvédők kezdeményezésére a patinás épület felújítása három éve kezdődött el, és most a Magyar Falu Programban elnyert 2 millió forint támogatásból és saját erőből folytatják a homlokzat felújítását. Az épületre vissza­kerülnek az 1970-es években el­távolított homlokzati díszek másolatai is.