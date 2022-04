A mosógépet Kerekegyházára szállították tovább, amit dr. Kelemen Márk polgármester, Bánszki Ildikó, a művelődési ház vezetője és a gyűjtés helyi koordinátora, valamint Márkus Imre helyi polgárőr szállított el a szükséget szenvedő családnak. Kelemen Márk elmondta, hogy a háború kitörésével széleskörű összefogás indult Kerekegyházán a menekültek megsegítésére. A civil kezdeményezéseket az önkormányzat koordinálta és szervezetté tette, így már a háború első napjaiban egy kisteherautónyi adományt juttattak el a határhoz és előkészítették az érkező menekültek fogadását.

Jelenleg 42 ukrán menekült van Kerekegyházán, mindegyikük a háború sújtotta területekről, Kijev és Harkiv környékéről érkezett a településre.

Ellátásukat az önkormányzat biztosítja és magánszemélyek is segítik. Most alakítottak ki egy 31 fő befogadására alkalmas helyet a régi Rákóczi utcai óvoda helyén, ahová a következő napokban várhatóan még többen jönnek az hadi ütközetek térségéből. Kelemen Márk hangsúlyozta, hogy fontos feladatuk az érkezők félelmének csökkentése, majd bemutatják nekik a települést és az intézményeiket, majd programokat szerveznek számukra. Több gyermek már a helyi iskolába jár és elkezdték a nyelvet is tanulni.