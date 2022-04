Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.



Régi emlék

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy 1986-os fotóval nosztalgiázna. A kecskeméti repülőtéren az AM–26-os szállítógép előtt láthatók balról jobbra: Ambrus István, Farkashalmi László, Buka György, Hodosán János és Fortron József őrnagyok.

Családi kirándulás

Kiskunmajsáról Rácz András Mátyásné Csóti Katalin régi családi fotóval elevenítené fel a múltat. Sokat kirándultak, bejárták hazánk hegyvidékeit, felkeresték a várakat, vadkempingeztek. Ez a felvétel 1984-ben készült a diósgyőri várnál a család nőtagjairól. A felvételen olvasónk látható és a 12 éves Krisztina.

Szüreti bál

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy 1937-es fotóval elevenítené fel a régi szép időket. A felvétel Ágasegyházán, a szüreti bál alkalmából készült. Mint írja: látszik, hogy a résztvevők mennyire boldogok, elégedettség és öröm sugárzik róluk. Olvasónk egy kicsit szomorú és sajnálja, hogy lassan az ilyen jellegű rendezvények eltűnnek.

Polgárdi iskola

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus fotó­ja a két tantermes Kecel-Polgárdi tanyai iskolát ábrázolja. A tantermek végén oltár is helyet kapott, kéthetente misét tartottak benne. Az épület egyik végében harangláb is volt. Olvasónk 1954-ben kezdett el ott tanítani, frissen végzett tanítóként. Szükség volt a tanerő bővítésére, mert akkor már 110 gyermek járt az iskolába. A kettő alsós (1–3.-osok, 2–4.-esek) és kettő felsős (5–6.-osok, 7–8.-osok) osztály diákjai összevontan tanultak, délelőtt, illetve délután.

Táborozás Nagy-Biharban

Kecskemétről Nemes Antal nyugállományú honvéd alezredes fiatalkori fényképével nosztalgiázna. Olvasónk idén tölti be a 96. életévét. 80 éve, a visszakapott erdélyi részeken történt ifjúsági táborozás élményeit örökítette meg ez a felvétele. A fotón – Nagyváradról jövet, Élesd közelében, a Sebes-Körös völgyében – Nemes Antal az álló sorban balról a második.

Edzőtanfolyam

Kecskemétről Kovács István József felvétele az 1981-es birkózó-segédedzői tan­folyam tanulóit és oktatóit mutatja be a kecskeméti Bóbis teremben. Olvasónk a felső sorban jobbról a harmadik, testvérével, Kovács Sándor Pállal a tanfolyamot szervező hölgyet fogják közre.