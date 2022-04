Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2000 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Szép emlék

Kecelről Flaisz Jánosné szeretett férjére emlékezne ezzel az 1980-as évek elején készült régi fotóval. Kiskőrösön, a közlekedési vetélkedőn örökítette meg a fotós a férjét, Flaisz Jánost (balról), aki ezekben az években Bócsán teljesített rendőri szolgálatot. Mellette Sándor kollégája, valamint Balázs Ferenc bócsai önkéntes rendőri csoportvezető látható.

Zombori Imre

Ágasegyházán Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár nagyon szereti régi fényképek által megidézni a múltat. Ez a felvétel 1959-ben mutatja Zombori Imrét és kedves feleségét. Sajnos ez a parasztkocsi megszűnőben van, alig látható. Zombori Imre ma már 94 éves, de még kerékpárral közlekedik. Olvasónk bízik abban, hogy megéri a 100. születésnapját is.