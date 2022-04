A Kecskeméti Szent László Lions Club és fiataljai, a Kecskeméti Szent László Leo Club az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátó Intézményével közösen, április 11-én rendezi meg negyedik alkalommal az Oroszlán Kupát.



A dél-magyarországi értelmi fogyatékosokkal foglalkozó intézmények gondozottjai számára szervezett immár hagyományos csapatsportversenyre 17 hatfős csapatot hívtak meg, kísérőikkel és szurkolótáborukkal együtt.

A megméretésnek a II. Rákóczi iskola ad helyet.

A versenybe és a lebonyolításba a Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium diákjait is bevonták. Minden hatfős, sérültekből álló versenyző csapathoz plusz két fővel csatlakoznak, valamint a lebonyolítási feladatokba is besegítenek a kadás tanulók. Ez a nap szemléletváltó nap is számukra.



A versenyzőkkel, kísérőikkel, szurkolótáborukkal, a Leo klub tagjaival, akik a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola tanulói, a szervező Kecskeméti Szent László Lions Club tagjaival és önkénteseivel együtt a közel 300 fős rendezvény most is nagy sikernek ígérkezik. A feladatok állomásain a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusai végeznek önkéntes munkát.