A 6.30 -as zenés ébresztő után 8 órakor kezdődik a főzőverseny, majd 8 óra 30-tól a futóversenyek. A legkisebb táv 500 méter, de lesz félmaraton is. 10 óra 30-kor bábszínházi előadás látható, 14 órától pedig a színpadon egymást érik a szórakoztató és zenés programok. Lesz kutyabemutató, nótázás, néptánc, valamint fellép a TST tánciskola is. A nap folyamán látható még traktor- és gépkiállítás, a gyerekeket ezenkívül kézműves-foglalkozás és sorverseny is várja.