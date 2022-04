A reggelt zenés ébresztővel indították, majd megkezdődött a futóverseny. Több távon tehették próbára magukat a sportolni vágyók. Az ünnepélyes megnyitón dr. Mák Kornél, a megyei közgyűlés alelnöke mondott köszöntőt. Kiemelte: aki aktív, aki közösségben van, odafigyel a másikra, aki tartalmasan tudja kitölteni a szabadidejét, az boldog. Helvécián ehhez a majálison minden adott volt. A programok révén újra élettel és örömmel telt meg a nagyközség központja. A nagyszerű rendezvényre a környező településekről, például Kecskemétről és Ballószögről is többen kilátogattak.

A köszöntő szavakat követően Hajagos Csaba történész mutatta be a most elkészült Helvécia históriája című könyvet, mely felöleli a település 130 éves múltját. Bemutatva a boldog és nehéz időszakokat egyaránt. A szakember a végén megjegyezte, bízik benne, hogy a történetet a fiatalabb generáció is megismeri, és ha úgy hozza az élet, merít belőle.