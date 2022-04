Egy sikeres pályázatnak köszönhetően 1560 négyzetméter területű csarnokkal és egy irodaházzal bővül a kecskeméti Beton-Star Kft. Szent István körút alatti telephelye. Erről Szórád Tamás, a cég társtulajdonosa tartott előadást kedden alvállalkozóinak és a megjelenteknek, köztük Gaál József alpolgármesternek. A betonszerkezet gyártó vállalkozás több mint 419 millió feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Széchenyi Terv Plusz keretében meghirdetett GINOP Plusz pályázaton.

A támogatásnak köszönhetően három területen is beruházásokat hajt végre a vállalat.

Elsősorban a jelenlegi gyártócsarnokukat hosszabbítják meg, emellett energetikai fejlesztést is végrehajtanak: hőszivattyús fűtési rendszert építenek ki, így a meghosszabbított csarnok hűtéséről és fűtéséről hat hőszivattyú gondoskodik majd, és egy 175 kilowattos napelem rendszert telepítenek a csarnokra. Eszközbeszerzésre is fordítanak a forrásból. A projekt része a meglévő híddaru pályájának meghosszabbítása is, ezzel a két csarnokot összenyitva teljes egészében a híddaru szolgálja majd a gyártást.