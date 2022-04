– Abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovag­keresztje kitüntetést adományozta önnek. Milyen érzésekkel fogadta ezt a rangos országos elismerést?

– Hatalmas megtiszteltetésként éltem meg, sokáig nem is tudtam róla, hogy felterjesztettek a kitüntetésre. Megerősített abban, hogy az elmúlt négy évtizedben nem hiába fáradoztam a természettudományok népszerűsítésén a megyei TIT-nél, igazodva a kor digitális követelményeihez. Ahogyan a díszoklevelen is olvasható: „Az egyetemes kulturális értékek gyarapítása, különösen az élményalapú és a digitális ismeretterjesztés kifejlesztése terén végzett munkája elismeréseként” ítélték meg számomra a lovagkeresztet. Ami még óriási öröm volt a számomra, hogy a díjátadónak Buda­pesten a Karmelita kolostor adott helyet, mely méltó, patinás helyszínként szolgált az ünnepségnek.



– Meglepte a kitüntetés?

– Volt egy sejtésem, de konkrétat nem tudtam. Mivel ez kétlépcsős felterjesztési rendszerben zajlik, engem már csak a második végén értesítettek róla. Köszönettel voltam mindenki iránt, aki támogatását fejezte ki a munkám elismeréséhez. Azzal is tisztában vagyok, hogy ez a kitüntetés nemcsak Szabics Istvánnak, a személyemnek szól, hanem a megyei TIT-nél végzett munkámnak, melynek eredményességéhez sok kollégám is hozzájárult. A kitüntetés ugyanakkor arra is remek alkalmat adott, hogy elgondolkozzam azon, mi minden is történt ezen évtizedek alatt.



– Több mint négy évtizede dolgozik a TIT-nél. Első munka­helye volt, vagy máshol kezdte pályafutását?

– Pontosabban 42 éve fogadtam el a TIT állásajánlatát. Eredetileg matematika–kémia szakos általános iskolai tanárként diplomáztam. Frissen végzett pedagógusként Budapesten, egy zene tagozatos művészeti iskolában tanítottam kémiát és matematikát két éven át. Nagyon szerettem, a diákokkal azonnal megtaláltam a közös hangot. Később másoddiplomaként a középiskolai tanári szakot is elvégeztem. Két év után Kecskeméten kaptunk lakást, feleségem, Marianne is tanárnő, földrajz–biológia szakos. A költözésünk után a II. Rákócziban tanítottam, amely akkor még az Ókollégium épületében működött. Ez idő alatt kerültem kapcsolatba a megyei TIT-tel, több szakkört vezettem, korábban a fővárosban az országos TIT-nél is dolgoztam.



– Miért váltotta le a tanári pályát?

– Az akkori TIT megyei titkára olyan állásajánlatot tett, melyre nehéz volt nemet mondani. Nem bántam meg, de bevallom, a mai napig élvezem, ha előadást tarthatok a diákoknak. 1980. február 2-án lettem a TIT állandó munkatársa.