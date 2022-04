A fesztivál különlegessége, hogy idén külföldi fellépője is lesz. Dr. Alban, a nigériai születésű svéd fogorvos, énekes Stockholmból jön Bajára koncertezni. Némedi István, a Baja Marketing Kft. vezérigazgatója tájékoztatása szerint továbbra is ingyenes lesz a fesztivál. A huszonötödik fesztivált idén két részre bontották. A Szentháromság téren családias eseményre számíthatnak a látogatók július 8-án és 9-én, a Petőfi-sziget inkább a fiataloknak lesz fenntartva.

Bozár Renáta nemzetközi kapcsolatok és protokoll referens tájékoztatása szerint hamarosan felhívást tesznek közzé az asztalfoglalások tekintetében. Április 15-ig még foglalhat asztalt, aki szeretne, de idén arra is van lehetőség, hogy halfőzés nélkül is jelen legyenek az érdeklődők az eseményen. Előnyt élveznek azok, akiknek a Szentháromság téren volt eddig is asztaluk, azonban meg kell majd újítani a regisztrációt.