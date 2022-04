A több mint 50 programot mintegy 30 szakember tartja meg. A sokszínűség idén is garantált: az élet különböző területeiről csatlakoztak most is a szakemberek. Az összefogásban van szülésznő, gyermekorvos, fogorvos, védőnő, mentő szakápoló, pszichológus, mozgásfejlesztő, gyógytornász, IBCLC szoptatási tanácsadó, dúla, hordozási tanácsadó, jógaoktató, sportoktató, különféle foglalkozásvezető. Kovács-Dandi Csilla maga is tart foglalkozást.

Hagyományosan a szülésélmény-mesélőre várja az érdeklődőket, de egy új programot is hirdet, a szülésfelkészítő kérdezz-felelek keretében az első babára készülőkkel beszélget majd az őket foglalkoztató kérdésekről.

Vannak új előadók is. Olyan édesanya is van, aki tavaly még résztvevőként ismerkedett a Születésünneppel, idén pedig már előadóként csatlakozott. Természetesen idén is találkozhatnak a résztvevők dr. Bánfalvi Attilával, a megyei kórház vezető szülész-nőgyógyászával, és dr. Kelemen Edittel, a koraszülött osztály vezető főorvosával. Emellett dr. Nagy Beáta gyermekorvos és Riczu Norbert mentő szakápolóval, aki a kisgyermek-életmentés alapjait mutatja be.

– A Születésünnep minden évben népszerű, közel kétszáz kismamát és édesanyát érünk el programjainkkal. Azt azonban már megfigyeltük, hogy az első babát várók vannak a legkisebb számban. Éppen ezért számukra új programokat is szerveztünk – tette hozzá Csilla.

A programokat a szakemberek elsősorban saját székhelyeiken tartják meg, illetve a Katona József Megyei Könyvtár ad még helyet számos programnak, foglalkozásnak, előadásnak.Idén is sok-sok ajándékot sorsolnak ki azok között, akik részt vesznek a programokon. Útlevelekben lehet gyűjteni a matricákat, melyek a végén részt vesznek a sorsoláson. Idén több mint hatvan értékes ajándék vár gazdára.

A programok részletesen megismerhetők a www.szuletesunnep.hu weboldalon. A foglalkozásra kattintva bővebb információt kapnak az érdeklődők. Vannak programok, amelyekre előzetesen regisztrálni kell, de akadnak olyanok is, ahol a létszám nem korlátozott.