Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a megjelenteket.

– Megyénkben óriási fejlődés történt az utóbbi években. Ha összehasonlítjuk a 10 évvel ezelőtti eredményeket, látjuk, hogy Bács-Kiskun a megyék rangsorában a 13. helyen szerepel, ma az ötödik fejlettségben. A megyei önkormányzat által koordinált TOP keretében több mint 600 projekt valósult meg, ami megyénk minden települését érinti, mintegy 100 milliárd forint értékben – emlékeztetett az előző Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) ciklus eredményeire Rideg László.

Hozzátette, hogy nagyot ugrott a házasságkötések és a gyermekáldások száma és közel 20 településen nőtt a lakosságszám az elmúlt évben.

A jövővel kapcsolatban elmondta, hogy épül az ötödik Duna-híd a megye területén, megalakult a Közép-Duna-Menti Fejlesztési Tanács, melynek területéhez Bács-Kiskunból 29 település tartozik. A 2200 kilométeres megyei úthálózat jelentős része megújult, vagy hamarosan megújul.

Milliárdos nagyságrendű fürdőfejlesztés indul és a Top Plusz keretében több mint 100 milliárd forintos keretösszeg áll a megye 119 településének rendelkezésére.

Eddig több mint 100 pályázatot adtak be, és 20 milliárd forintot nyertek a megye önkormányzatai. Hozzátette: a megyei identitás erősítése ugyanilyen fontos, amiért továbbra is sokat dolgoznak, ennek része a Petőfi-emlékévek is.