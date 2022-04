Maczkó József emellett kezdeményezte azt is, hogy a központi sorompónál lévő váltókezelő őrház megmaradjon, amely vasúttörténeti szempontból és a település életében is fontos. A polgármester tájékoztatása szerint úgy néz ki, hogy sikerül megmenteni az épületet. A tompai vasútállomáson a vasútfejlesztéshez kapcsolódóan harminc parkolóhelyet építenek majd.

A vasútfejlesztés kiskunhalasi beruházásairól több soron egyeztetett Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Fülöp Róbert kiskunhalasi polgármester is, akik a közelmúltban lakossági fórumon hallgatták meg a halasiak észrevételeit a beruházással kapcsolatban. Kuris István László alpolgármester hírportálunknak elmondta, hogy a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint Halason is négy helyen történnek majd pluszberuházások az eredeti tervekhez képest, igazodva a halasiak igényeihez.

– Az Átlós és a Kéve utcai vasúti átjáróknál gyalogosátkelőkkel is ki fog egészülni az átkelő, és a város északi oldalán lévő gyalogos-felüljárót – ami egy kisebb városrészt köt össze a település központjával – is felújítják majd, valamint a város déli oldalán tervezett logisztikai központhoz egy vasúti leágazást fognak építeni – sorolta a pluszberuházásokat az alpolgármester, aki szerint azért is fontos az utóbbi, mert így később nem a város költségvetését kell terhelni vele.

A MÁV közleménye szerint pályafelújítási munkák miatt a 150-es számú Budapest–Kelebia-vonal teljes hosszán szünetel május 1-től a vasúti közlekedés. Az érintett települések között a Volán­busz Zrt. járataival utazhatnak az érintettek. Szeged–Kelebia állomások között autóbusz közlekedik a budapesti intercityvonatok és a szabadkai személyvonatok közötti átszállás biztosítása érdekében. Kiskunhalas és Kelebia között a nyílt vasúti pályán a felsővezetékeket már elbontották és a tartóoszlopokat is kiszedték. Hamarosan a vasútállomásokon kezdik meg a felsővezetékek bontását.