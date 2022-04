Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást csütörtökre vonatkozóan.

Gyorsforgalmi utak:

Az M5-ös autópályán,

- Újhartyánnál a 45-ös km-nél napközben kátyúznak. A Budapest felé autózókat 9 és 16 óra között a belső sávba terelik, ami jelentősebb torlódást is okozhat.

- Lajosmizse térségében a növényzetet gondozzák, illetve pótolják. Röszke felé a 65-ös km-nél a belső sávot reggel fél 8-tól délután fél 3-ig lezárják.

- Kecskemét, illetve Kiskunfélegyháza térségében a hidakat takarítják. Budapest felé több helyen is dolgoznak, az aktuális munkaállomásoknál a külső sávot lezárják.

- Szeged térségében a fénytörő hálókat tisztítják. A 168-as és a 157-es km között a Budapest felé autózókat a külső sávba terelik.

(Forrás: A-WAY Autópálya Zrt.)

Főutak:

Az 52-es főúton, Kecskemét határában felújítják az M5-ös autópálya és a fülöpházai elágazás közötti szakaszt. Az 5-ös és a 18-as km között helyenként félpályás lezárást vezettek be. A forgalmat jelzőlámpa szabályozza.

Az 54-es főúton,

- Kecskemét térségében, az 1-es és a 6-os km között burkolatjavítás miatt mindkét oldalon egy sávot lezártak.

- Jakabszállás és Bócsa között felújítják a burkolatot, illetve a padkát és az árkot teszik rendbe. A 18-as és a 36-os km között helyenként a fél útpályát lezárták.

A 441-es főúton,

- Nagykőrösön, a Ceglédi úton a sportpálya közelében egy ingatlanhoz kapubejárót építenek. A 15-ös km-nél ez okozza az útszűkületet.

- Az 511-es főúton, Baja elkerülő szakaszán, a Keleti körúton csomópontot építenek. A 3-as km-nél irányonként csak egy-egy sáv autózható.