Ha valakinek a környezetében is van olyan fa, amely különleges szerepet tölt be a közösség életében, ne habozzon, jelölje a versenybe! Ugyanis az Ökotárs idén is megrendezi az Év Fája versenyt. A korábbi évekhez hasonlóan, idén is az erdők nemzetközi napján indul a jelölés, március 21-étől május 10-ig, a madarak és fák napjáig.

Az idei évben is bárki jelölhet – családok, iskolai osztályok, civil szervezetek, baráti társaságok vagy munkahelyi közösségek is. Minél többen támogatják a nevezést, annál jobb, hiszen ez bizonyítja, hogy a fa valóban különleges szerepet tölt be a közösség életében.