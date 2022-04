A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ jóvoltából hosszú évek óta sikeresen működnek a nemzetközi ifjúsági önkéntes és csereprogramok Kecskeméten. A cél kettős: egyrészt a városban élő fiataloknak segítenek abban, hogy idegen országokban szerezzenek tapasztalatot, másrészt külföldről érkező fiataloknak teremtik meg ugyanezt a lehetőséget Kecskeméten.

Jelenleg 11 önkéntes van Kecskeméten az Európai Szolidaritási Testület pályázata révén. A lányok Lengyelországból, Jordániából, Franciaországból, Törökországból, Spanyolországból, Csehországból, Azerbajdzsánból és Oroszországból érkeztek. A fiatalok amellett, hogy dolgoznak a fogadóintézménynél, annak közösségi tereiben, ismerkednek a várossal, a magyar kultúrával és a gasztronómiával is. A legtöbben 10-12 hónapot töltenek el a városban. Az önkéntes és csereprogramok szakmai kooperatív munkáját Kósa András Csaba nemzetközi ifjúságsegítő immár 25 éve fogja össze.

– A lányok az elmúlt hónapokban folyamatosan érkeztek. Az előző programok önkénteseihez hasonlóan gyorsan beilleszkedtek, és az élet több területén számíthatnak rájuk a kecskeméti szakemberek. Jól érzik magukat, bár most, az orosz–ukrán háború miatt, van bennük félelem. Ráadásul van két orosz önkéntesünk is, akiket mindenkinél jobban megvisel a helyzet. Szerető, támogató közegben vannak, mely némileg segít nekik feldolgozni az eseményeket. A többiek pedig folyamatosan bújják a híreket, ha kérik, fordítok nekik a magyar sajtóból, hiszen például egy francia hírportál sokkal kevesebbet ír az eseményekről, mint mi, magyarok, érintettségünk révén – mesélte Kósa András.

A 11 önkéntes lány elsősorban a Hírös Agóra fiatalokat fogadó közösségi tereiben dolgozik. Például viszik a KözTér 10 percben angol chat klubot, ahova a kecskeméti diákok is szívesen járnak, hogy gyakorolják az angol vagy más idegen nyelvet. A közelmúltban éppen a spanyol önkéntes lány tartott spanyol estet a chat klubban. Emellett az önkéntes külföldi fiatalok nyelvi kompetenciafejlesztésekkel is segítik a kecskemétieket, a közösségi terekben mindennapos témákban élő beszédben gyakoroltatják velük a nyelvhasználatot.

– Az önkéntes programok sokakra vannak pozitív hatással. Aki önkéntes munkát vállal, alapból érzékeny, odafordul embertársaihoz, ott segít, ahol szükség van rá. Nyitott, befogadó. A nálunk önkénteskedő fiatalok a kecskeméti diákokra is ösztönzőleg hatnak, sőt még családtagjaikra is. Jó példát mutatnak. Előfordul, hogy egy testvér kap kedvet a nemzetközi csereprogramhoz – tette hozzá Kósa András.

A jelenleg Kecskeméten tartózkodó 11 önkéntesből a lengyel Patrycja a hetényegyházi városrészben lévő közösségi házban önkénteskedik. Helyi fiatalokkal foglalkozik, segíti őket a nyelvtanulásban, sőt még az idősebb korosztálynak is tart angol­órákat. Patrycja ötlete alapján a napokban nemzetközi délutánt tartottak. A többi önkéntessel karöltve öt ország természeti, kulturális és gasztronómiai értékeit mutatták be az érdeklődőknek a hetényi közösségi házban.

– Egy kisebb lengyel településről származom, melyet örömmel mutatok be mindenkinek. A lengyel nagyvároso­kat sokan ismerik, így most újdonságként tárom eléjük e szép helyet. Emellett gasztronómiai finomságokkal is készültem, almás pitével, azaz a szarlotkával, hagymás pitével, a cebularral, és különböző lengyel cukorkákkal – mutatta be Patrycja, majd mesélt kecskeméti élményeiről. – Nagyon jól érzem magam a városban. A hetényi közösségi ház különösen a kedvemre való, mert hasonlít a szülő­városomhoz. Könnyen beilleszkedtem, és barátokra is találtam, főként Sofyával, a szibériai lánnyal – tette hozzá.

Az önkéntes lányokkal a kecskeméti diákok is tartják a kapcsolatot. A Bányai gimnázium két 11. osztályos diák­ja a hetényi programra elkísérte őket. Ferenczi Levente elmondta: nagyon szereti a programjaikat, a chat klubba rendszeresen jár nyelvgyakorlás miatt. Nagyon jó fejnek tart minden lányt, barátokká is váltak. Lékó Levente egyetértett vele, ő is szívesen vesz részt minden olyan programon, ahol a külföldi lányok ott vannak, mind nyelvtanulás, mind szórakozás szempontjából.