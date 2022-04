A katolikus templom és az iskola melletti parkban kerültek helyükre a fácskák.

– A klímaváltozás megmutatta, hogy közös felelősséggel tartozunk környezetünkért. Ennek okán indított átfogó programot az agrártárca az ország fával borított területeinek növelése érdekében. Ez idáig több mint 42 ezer hektárnyi erdőtelepítésre adtak be támogatási igényt a gazdák és az önkormányzatok. Az erdőtelepítések folyamatosan megvalósulnak. Az erdőtelepítések támogatását az új, közös agrárpolitikában is fenntartjuk, így a földtulajdonosok számára is biztonságos az a hosszú távú elköteleződés, amit az erdők ültetése jelent. Nemcsak az erdők telepítését ösztönözzük, hanem széles körű társadalmi mozgalmat indítottunk.A településfásítási program keretében két év alatt 36 ezer sorfát ültettek el utak mellett, játszótereken, iskolaudvarokban, közösségi tereken, összesen 1350 településen az önkormányzatok, civil szervezetek – fogalmazott Szentpéteri Sándor erdőkért felelős helyettes államtitkár.

A pályázaton elnyert húsz nagylevelű hársfa és öt gömbszivarfa, illetve ugyancsak öt korai juharfa a katolikus templom mellett, a Bóbita óvodánál, a művelődési ház mögötti parkban, valamint az intézmény Rákóczi utcai telephelyén kerül elültetésre.

– Kerekegyházán az elmúlt években komoly fásítási programok valósultak meg. Egyebek között megújult a Fő utca faállománya, az intézményeink környékének zöldfelületei. A jövő évben vehetik birtokba a település lakói a Kerekegyháza alapítójáról, Bala­toni Farkas Jánosról elnevezett emlékparkot, ahová ez idáig 4500 őshonos magyar fafajtát, cserjét ültettünk. Terveink között szerepel, hogy a következő esztendőtől a szülőkkel és nagyszülőkkel közösen fát ültessünk a világra jött kerekegyházi gyermekek tiszteletére – emelte ki köszöntőjében dr. Kelemen Márk polgármester.