A sertéshús ára az elmúlt egy évben a boltokban csak 3,5 százalékkal nőtt – ez olvasható a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi jelentéséből, mely a 2022. márciusi helyeztet vázolja. Csak bízni lehet abban, hogy a hús ára így marad, azonban az előjelek nem erre engednek következtetni. Hatvani Zalán keceli sertéstenyésztő, agrármérnök hírportálunknak elmondta, hogy minden olyan költség megemelkedett az elmúlt fél-egy év során, amely a sertésnevelésben döntő szerepet játszik. Megemlítette, hogy a hús­előállításban 80 százalék a takarmány értéke.

Az elmúlt 10–12 hónap során éppen duplájára emelkedett a gabona ára. Az energia 7–8 százalékot jelent a költségelemek között, de ez is jelentősen megugrott. A munkabér és az egyéb kiadások pedig 10–12 százalékot tesznek ki.

Ez utóbbiak is változtak. A gabona és az energia drasztikus emelkedését nehéz kompenzálni. Bár ő is rendelkezik gabonatermesztő területekkel, és a családi gazdaságban állítják elő azt a magas minőségű granulátumot, amellyel a kiváló genetikájú, dán származású sertéseiket etetik. A villamos energia egy részét napelemmel állítják elő. Az emelkedő költségek jelentős része a hústermékek árában meg fog jelenni. A szektorban tapasztalható árváltozásokat a sertésfelvásárló piac is elismerte. Idén február 15-én még 360 forint, míg március végén már 550 forint volt a sertés élősúlyának kilónkénti ára. A napokban ez elérte az 570-580 forintot. Hatvani Zalán hangsúlyozta, hogy a gabonaárakat nem Magyarország, hanem a világpiac diktálja.

Ráadásul az orosz–ukrán háború miatt várhatóan csökken az egyik nagy exportáló ország, Ukrajna gabonatermelése. Az energiaárak pedig, eltérően a lakossági fogyasztókétól, szintén a nemzetközi mozgások következtében jelentősen megemelkedtek.

Mint mondta, ezek azok a tendenciák, amelyek az elmúlt egy-két év változásait tükrözik.

Majd arra is kitért, hogy amennyiben a takarmányárak nem csökkennek, akkor akár a 600 forintot is meghaladhatja a sertés felvásárlási ára még az idén. Kérdésünkre elmondta, hogy a sertésszektor a rendszerváltás óta óriási változáson ment keresztül. Az idősebbek még emlékeznek arra, amikor közel annyi jószágot neveltek idehaza, mint amennyi a 80-as években a lakosság száma volt. Decembertől márciusig szinte minden hétvégén rengeteg disznót vágtak. Amit nem vágtak le, azt leadták a tsz-nek a családok. Mára a helyzet megváltozott. A falvakban, kisvárosokban egyre kevesebben hizlalnak. A sertéstenyésztés és -hizlalás átkerült a profi, a 21. századi technológiákkal dolgozó vállalkozásokhoz.

Ilyen Hatvani Zalán sertéstelepe is, aki családi támogatással és uniós pályázattal indította el vállalkozását több mint hét éve. A telepen 11 embernek ad munkát, 660 kiváló genetikájú koca fial, 6800 hizlaló férőhelyen nevel vágni való jószágokat. A malacok egy részét már négyhetesen értékesítik.

Több mint 1,8 millió kilónyi sertéshúst állítanak elő évente. A kocák átlagosan 18 malacot fialnak egy-egy vemhesség során.

A cégtulajdonos elmondta, hogy az alkalmazottak a legszigorúbb egészségügyi előírások alapján léphetnek be a sertéstelepre. Speciális nagyságú és összetételű granulátummal takarmányozzák a jószágokat. A dán genetika megköveteli a legfejlettebb technológiát. Teljesen más menedzsmenttel kell irányítani a szakmai munkát, mint akár 20–30 éve, és persze állandóan számolni kell, mert nagyon könnyű a jelenlegi árváltozások következtében veszteséget termelni – mondta végül Hatvani Zalán.