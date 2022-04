Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a kunszentmiklósi járásra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Hidegfront vonul át fölöttünk. Hatására az északnyugati szelet fokozatosan egyre nagyobb területen 70-80 km/h körüli széllökések kísérhetik, legkisebb valószínűséggel a délkeleti országrészben. A magasabban fekvő területeken 85-90 km/h feletti lökés sem kizárt. Estére várhatóan fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.

A hidegfront mentén, közvetlen előterében zivatarok kialakulására is kedvezőek a feltételek. Környezetükben is előfordulhatnak 85-90 km/h-t meghaladó széllökések, illetve apró szemű jég is kísérheti vonulásukat egyes helyeken.