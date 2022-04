Az egészségnapot reggeli tornával kezdték a diákok, utána pedig különböző programokon vehettek részt. Halhattak fogápolási, higiéniai, bűnmegelőzési előadást. A felső tagozatosok játékos vetélkedőn is részt vettek. Négy állomáson kellett bizonyítani ügyességüket, kreativitásukat. Az alsó tagozatosok szintén négy állomáson, négy különböző kutyával ismerkedhettek, és láthatták, hogy milyen feladatokat tudnak elvégezni gazdáik utasítására.

A legnagyobb érdeklődés természetesen a tűzoltó, és a rendőrautót kísérte. A tűzoltóautót nem csak kívülről, de belülről is megnézhették a tanulók, illetve el is húzhatták a járművet. A rendőrségi bemutatóban pedig a bilincs és a golyóálló mellény tetszett legjobban a gyerekeknek, ki is próbálták mind a kettőt, és persze az autóba is beültek. A kecskeméti repülőbázis munkatársai a munkájukkal kapcsolatos feladatokat, élményeket mesélték el a diákoknak.