10 órakor a Léghajó Meseszínház tart előadást a Nyuszi Gyuszi, a rettentő nyúl címmel. Délután kézműves-foglalkozás, tojásfadíszítés, arcfestés is lesz. Pasenkó bohóc műsora 15 órakor kezdődik. A helyi termelők vásárán ingyenes kóstolási lehetőséget is biztosítanak a bácsalmási finomságokból. A térzene program keretében ezúttal a Daniel Speer Brass mutatkozik be 17 órakor.