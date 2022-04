A két éve indított ÉrtékVagy! elnevezésű kormányzati kezdeményezés célja, hogy összegyűjtse azokat, akik a gondoskodáspolitika területén tenni szeretnének. A díj ezen a területen dolgozóknak szeretne bátorítást, plusz erőt adni – fogalmazott Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára az átadási ünnepségen. A díjat – amit a több száz, fogyatékkal élő embert gondozó Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány művészei terveztek – Ambrus Zsolt, a Lakiteleki Auti Alapítvány kuratóriumi elnöke vette át.

– Mozgalmasan telt az elmúlt öt esztendő. Ez egy úttörő munka volt, és úgy érzem, sikerült hatékonyan és példaértékűen dolgoznunk – nyilatkozta a Baon.hu-nak Ambrus Zsolt. Rögtön hozzátette: már az induláskor tudták, hogy nemcsak a jelenlegi tanoda létrehozása a céljuk, ahol óvodás és általános iskolás korú gyermekekkel foglalkoznak, hanem mennek tovább, mert az autizmus egy életen át el­kíséri a gyerekeket.

– Ezért a következő lépésként bővítjük a jelenlegi tanodát, ahol szeretnénk szakmát adni a gyerekek kezébe. Ahhoz, hogy teljes értékű életet tudjanak élni, a képességeikhez mérten be kell illeszkedniük a társadalomba. Nem mindegy azonban, hogy milyen módon. Úgy, hogy az állam eltartja őket, vagy úgy, hogy hasznos tagjai a társadalomnak. Ahhoz, hogy az utóbbi célt elérjük, egy szakképzést támogató létesítmény megvalósításán dolgozunk a Kecskeméti Szakképző Központtal együttműködve – részletezte terveiket Ambrus Zsolt. Elmondta, a kibővülő lakiteleki létesítményben a szakképzéshez szükséges biztonságos hátteret, akadálymentes környezetet biztosítják majd az autizmussal élő diákok számára.

A kuratórium elnökétől azt is megtudtuk, hogy a Miniszterelnökség támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. segítségével milliárdos beruházás keretében valósulhat meg a jelenlegi tanoda bővítése, amihez már a szomszédos két telket megvásárolta az alapítvány. Így közel 3 ezer négyzetméteres területen hamarosan megkezdődhet az építkezés. A 1200 négyzetméteres alapterületű, kétszintes létesítmény emeletén lesznek az elméleti foglalkozásokhoz szükséges termek a kiszolgálólétesítményekkel együtt. A földszinten pedig a gyakorlati, kézműves fejlesztő műhelyek kapnak helyet. Az étkező mellett kialakítanak egy olyan tankonyhát is, ahol a diákok főzni tanulnak majd, ezzel is segítve őket a felnőtt, önálló életre. Lesz tornaszoba, moziterem, imaterem, és egy olyan orvosi szoba is, ahol nem a beteggyógyítás lesz az elsődleges cél, hanem az, hogy a diákok megismerhessék a leggyakrabban előforduló orvosi vizsgálatokat, azzal a céllal, hogyha az életben élesben találkoznak ezekkel, akkor ne érje őket váratlanul.

Ambrus Zsolt arról is beszélt, hogy a létesítmény megtervezésében egy olyan szakember volt a segítségükre, aki maga is autizmussal él. Oravecz Lizanka gyógypedagógus segítségével tervezték meg az épületet. A szakember ugyanis a saját bőrén tapasztalta meg, hogy a mai közoktatási intézményekben mi az, ami nem jó az autizmussal élők számára.

A kuratóriumi elnök végezetül elmondta, hogy szeretnék a létesítményt nyitottá tenni. Ezzel az a céljuk, hogy segítsék a diákjaikat abban, hogy ne csak őket fogadják el, hanem ők is fogadják el a társadalmat.

Ambrus Zsolttól azt is megtudtuk, hogy folyamatos az érdeklődés a tanoda iránt. A megnövekedett igényeket azonban nem tudják kielégíteni, nagyon hosszú a várólista. Éppen ezért a mintaprogram végső célja, hogy az ország több pontján is létrejöhessenek hasonló intézmények, amelyekhez szívesen adnak szakmai támogatást.