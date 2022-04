A lajosmizsei Zöld Város projekt szemléletformáló része keretében rajzpályázatot hirdetett a lajosmizsei önkormányzat a helyi általános iskolások körében, harmadiktól nyolcadik osztályig. A pályázat témája a természetvédelmi oltalom alatt álló Iskola-tó és a Homokhátság élővilága volt. Az önkormányzat a projekt keretében egy 32 állomásos tanösvényt is kialakított a tó körül, az állomásokat az ott élő fajok leírását tartalmazó információs táblák jelzik. A gyerekek a táblákról ihletet merítve készítették el rajzaikat. A projekt szakembereiből álló zsűrihez 188 pályamű érkezett. Az ítészek 32 első helyezettet hirdettek, akiket Basky András polgármester köszöntött a csütörtöki, a tóparton megrendezett díjátadón és ajándékcsomagot vehettek át a városvezetőtől. A díjátadóra az összes osztályt meghívták, ahonnan rajz érkezett a be a pályázatra, és minden résztvevő emléklapot kapott. A csomagok többek között a műanyagmentes élethez tudnivalókat kínáló könyvet, és a város új arculatát megjelenítő bögrét tartalmazott, amin az információs táblán látható állatrajzok is szerepelnek. A projekt koordinátora Horváth Sándor, szakmai partnere a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat volt.