Március 18-án, pénteken este történt a legutóbbi tragédia. A Hetényegyházi útról fordult le egy KIA személygépkocsi, vezetője át akart hajtani a vasúti átjárón az úrihegyi vasúti megálló és az autópályahíd közötti szakaszon. Ekkor ért oda a város felől érkező motorvonat, mely nekiütközött az autónak, és több mint ötven méteren keresztül maga előtt tolta. A tűzoltók feszítő-vágóval emeltek ki két utast a kocsiból, de egy 51 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette. A férfi könnyebben sérült.

Mint arról többször beszámoltunk, tavaly nyáron döntött úgy a kormány, hogy a Budapest–Lajosmizse vasútvonal fejlesztését kiterjesztik a Lajosmizse–Kecskemét szakaszra is, azaz itt is villamosítani lehet, akadálymentesek lehetnek az állomások és a megállók, illetve mindenhol megújulhat a pálya. Ami külön érdekesség, hogy az eddigi információk szerint csúcsidőben félóránként, csúcsidőn kívül óránként járnának zónázó vonatok Budapest és Kecskemét között, a jelenleginél sokkal nagyobb sebességgel, hiszen a menetidő csökkentése is cél. A fejlesztést a Budapest Fejlesztési Központ Zrt. (BFK) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) alkotta konzorcium készíti elő.

Mivel az utóbbi években nem a most márciusi volt az egyetlen halálos baleset a Kecskemét és Hetényegyháza közötti szakaszon, megkerestük BFK Kommunikációs Főigazgatóságát, mikor és milyen formában valósul majd meg a vonalon az átjárók biztonságosabbá tétele.

A BFK válaszában hangsúlyozta:

a fejlesztés egyértelmű célja a vasút versenyképességének növelése, Kecskemét és a vasútvonal mentén fekvő települések számára egy színvonalas nagy kapacitású elővárosi kötöttpályás kapcsolat biztosítása.

Elkezdték az engedélyezési tervek készítését, a tervek és a hatósági engedélyek várhatóan az idei év második felében lesznek meg, ezt követően születhet döntés a kivitelezésről.