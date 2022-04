Bács-Kiskun megyei vendégek látogatták meg a napokban a diósjenői polgármesteri hivatal rágcsálóügyi főmunkatársát – írja a nool.hu. A látogatók egy közeli településen pihentek, onnan tértek be Diósjenőre, a település – talán mondhatni – legismertebb négylábújához. Természetesen nem üres kézzel érkeztek, az önkormányzat cicáját – a simogatás mellett – játékokkal és finomságokkal halmozták el.

Fotó: Márton, a hivatali macska Facebook-oldala

Márton, a hivatali macska nagy népszerűségnek örvend a környéken és a közösségi oldalon egyaránt. Ez utóbbin már több mint 7 ezer követővel büszkélkedhet.

A cicus több esetben kifejezetten nemes cél érdekében is „dolgozik”: nem pusztán a hivatal munkatársainak napját varázsolja vidámabbá, hanem árva vagy eltűnt macskáknak is segít visszatalálni gazdájukhoz, vagy megtalálni új álomotthonukat és -gazdijukat, emellett szívesen fogad vendégeket is.