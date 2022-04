A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány idén 33. alkalommal rendezte meg a nagy múltú megmérettetést, melyre hazánkból és a határon túlról több mint harmincezer diák nevezett be. A megyei eredményhirdetésen részt vett Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere és Zsámboki Anna, a Tankerület igazgatója is. A diákokat és kísérőiket dr. Szabó Ildikó igazgatónő köszöntötte. A tanulók egyéniben és csapatban is megmérethették magukat.

A következők eredmények születtek:

2. osztály: 1. Sulák Csaba Bence (Tiszakécskei Református Általános Iskola), 2. Albrecht Róbert (Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola, Kecskemét), 3. Pápai Jonatán (Szent László ÁMK Általános Iskola, Baja).

3. osztály: 1. Ugrina Lelle (Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola), 2. Kerekes Benedek (Arany János Általános Iskola, Kecskemét), 3. Kapinya Tamás (Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola).

4. osztály: 1. Wolf Dávid (Sugovica Sportiskolai Általános Iskola, Baja), 2. Kósa Ferenc Bence (Kodály Iskola, Kecskemét), 3. Ponácz Levente (Bajai Eötvös József Általános Iskola).

5. osztály: 1. Holló Henrietta (Arany János, Kecskemét), 2. Csillag Viktor (Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét), 3. Tóth Simon (Bányai, Kecskemét).

6. osztály: 1. Bodor Benedek (Kecskeméti Református Általános Iskola), 2. (megosztva) Bánhegyi Barnabás (Bányai, Kecskemét) és Ecsédi Zsófia (Bányai, Kecskemét).

7. osztály: 1. Simity Zorán (Bányai, Kecskemét), 2. Elek János (József Attila Általános Iskola, Kiskunfélegyháza), 3. Kirschner Bálint (Katona József Gimnázium, Kecskemét).

8. osztály: 1. Oláh-Marcényi Péter (Bányai, Kecskemét), 2. Gyenes Károly (Bányai, Kecskemét), 3. Takács Dávid (Katona, Kecskemét).



9. osztály gimnázium: 1. Petrányi Lilla (Bányai, Kecskemét), 2. Nagy Korina Vanda (Bányai, Kecskemét), 3. Nagy Péter Tibor (Katona, Kecskemét).

9. osztály szakközép: 1. Kosik Tamás Zoltán (Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum), 2. Molnár Attila (II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum, Kiskunhalas), 3. Hődör Péter (II. Rákóczi, Kiskunhalas).

10. osztály gimnázium: 1. Hegedűs Bálint (Katona, Kecskemét), 2. Princz-Jakovics Anna (Katona, Kecskemét), 3. Kasza-Kovács Máté (Bányai, Kecskemét).

10. osztály szakközép: 1. Polereczki Petra (Kiskunhalasi SZC Kiskörösi Wattay Szakgimnázium), 2. Herczeg Márk (Kada, Kecskemét), 3. Matuza Balázs (Kandó Kálmán Szakközépiskola, Kecskemét).

11. osztály gimnázium: 1. Kohut Márk (Katona, Kecskemét), 2. Nagy Leila (Katona, Kecskemét), 3. Szpisják Bence Tibor (Bolyai János Gimnázium, Kecskemét).

11. osztály szakközép: 1. Sárik Zoltán (Kandó, Kecskemét), 2. Kecskés Ferenc (II. Rákóczi, Kiskunhalas), 3. Simon Tamás (Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG).

12. osztály gimnázium: 1. Török Ágoston (Bányai, Kecskemét), 2. Mihalik Bálint Olivér (Bányai, Kecskemét), 3. Kovács Rita (Bolyai, Kecskemét).

12. osztály szakközép: 1. Kürti Gergely (Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG), 2. Brimo Milad (Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG), 3. Varga Bertalan Zoltán (Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG).