– A belterületi úthálózat rekonstrukciója mellett az idei esztendőben a polgármesteri hivatal épületének energetikai felújítása is megkezdődik.

A munkálatokra a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz program keretein belül 270 millió forint támogatást nyert városunk.

A beruházás nemcsak a közel 200 éves műemléki főépületet, hanem a később hozzáépített épületszárnyat is érinti. Megújulnak a nyílászárók, födémszigetelést kap az épület, valamint a hőszivattyús hűtő-fűtő rendszer kiépítése is elkezdődik. A munkálatok legkorábban ősszel indulhatnak. További terveinek között szerepel a villamoshálózat és a belső burkolatok felújítása is – tette hozzá a városvezető, aki elmondta azt is, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be az óvoda épületének további fejlesztésére is. Amennyiben sikerrel jár a pályázat, akkor megvalósulhat a jelenlegi épület együttes legidősebb részében a villamos hálózat korszerűsítése, valamint a szociális blokkok megújítása – tette hozzá Darabos József.