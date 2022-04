Naponta átlagosan 20 ezer köbméter szennyvizet tisztít meg a BÁCSVÍZ Zrt. kecskeméti szennyvíztisztító telepe. Ennek a folyamatával ismerkedtek meg tegnap a Zrínyi Ilona, a II. Rákóczi Ferenc és a Lánchíd utcai általános iskola diákjai.

Hatosztálynyi gyerek látogatott ki a város szélén működő telepre, ahol a cég munkatársai kalauzolták végig az iskolásokat azokon a látványos helyeken, ahol szabad szemmel is tanulmányozható a tisztítási folyamat rendszere.

Elmagyarázták a látogatóknak, hogy hatalmas felelősség a 110 ezres lélekszámú város és az itt termelő nagyvállalatok szennyvizének a tisztítása.

Ez a kezelés után a Csukás-éri-főcsatornába kerül, hogy eljusson majd a Tiszába.

A diákok közül nem kevesen az orrukat befogva hallgatták az érdekes tájékoztatást. Azonban, ahogy mondták, nem bánják, mivel jobb itt tartózkodni, mint matematikaórán felelni. De hogyan is működik a társaság szennyvíztisztítója? Négy műszakban több mint egy tucat ember felügyeli a tisztítási folyamatot. A telephelyen azonban közel félszáz ember dolgozik, akik a csatornahálózat működését is ellenőrzik, illetve az egyéb műszaki munkákat is elvégzik.