A sajtótájékoztatónak a Kecskeméti Szakképzési Centrum épülete adott helyet, mely a jövőben a képzések helyszíne is egyben, a Bibó István utcában. Dr. Mák Kornél, a megyei közgyűlés alelnöke, a Gál Ferenc Egyetem Bolberitz Pál Intézetének vezetője köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: hosszú ideje készültek rá, hogy Kecskeméten is elérhetővé váljanak az egyetem képzései. A telephelyről már tavaly ősszel megszületett a döntés, most pedig a képzések meghirdetésével a Gál Ferenc Egyetem Bolberitz Pál Intézetének működése hivatalosan is elkezdődik.

A hallgatók augusztus 19-éig jelentkezhetnek a négyféle képzésre, melyek 2-4 féléves időtartamúak.

Választható: Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak, Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak, Mentálhigiéné az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak, Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak. A képzések havonta kétszer, péntek délután és szombaton lesznek.

Az egyetem rektora, dr. Kozma Gábor hangsúlyozta: 92 éve alapították meg azt a főiskolát, melyből 2 éve egyetemmé nőtték ki magukat. Egyházi és társadalmi küldetésük, hogy hasznos képzéseket kínáljanak.