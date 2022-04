04.03., 10.00

Rosszul lett egy idős ember Kiskunfélegyházán

Kiskunfélegyházán, a 15. szavazókörben rosszul lett egy idős ember 6.40-kor, elájult és beütötte a fejét – közölte a valasztas.hu. A jelenlévők értesítették a mentőket, akik ellátták az idős embert. Az esemény ellenére a szavazás zavartalanul folyt.

04.03., 9.56

Részvételi arány Bács-Kiskun megyében reggel 9 óráig



Bács-Kiskun megyében reggel 9 óráig a választók 11,34 százaléka adta le a szavazatát. A valasztas.hu adatai szerint az 1. szavazókerületben 7 862 (11,58%), a 2. számú választókerületben 8 162 (11,37%), a 3. választókerületben 7 324 (11,40%), a 4. választókerületben 8 269 (11,68%), az 5. választókerületben 7 354 (10,92%), míg a 6. választókerületben 7 059 (11,07%)

választópolgár voksolt.



Országosan a választásra jogosultak 10,31 százaléka, 793 219 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.



Négy évvel ezelőtt 13,17 százalék voksolt 9 óráig.



04.03., 9.30

Bács-Kiskun megyében már több mint hétezren adták le voksukat a népszavazáson

A gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,79 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Bács-Kiskun megyében eddig az időpontig 7 622 szavazó járult az urnákhoz, ami a teljes szavazók 1,88 százaléka.





04.03., 9.16

Ötvös Klaudia életében először szavazott

Jánoshalmán is folyamatosan érkeznek a szavazók, köztük Ötvös Klaudia, aki reggel háromnegyed nyolc körül érkezett a Molnár utcai szavazókörbe, hogy életében először szavazhasson.



– Fontos, hogy a fiatalok is beleszólhatnak az ország dolgaiba – mondta a fiatal lány, aki élénken figyelemmel kíséri a közélet eseményeit. Szerinte egyáltalán nem mindegy, hogy kiknek a kezébe adjuk a nemzet sorsát. Úgy látja, hogy az elmúlt tizenkét évben jó alakultak az ország közös ügyei, épp ezért szeretné, ha ez így is menne tovább, amit, mint mondta, most a szavazatával tud megerősíteni.



Ötvös Klaudia életében először szavazott. Fotó: Pozsgai Ákos

04.03., 9.00

Orbán Viktor már szavazott

Orbán Viktor miniszterelnök feleségével, Lévai Anikóval együtt szavazott a budapesti 18. választókerület 53. szavazókörében, a Zugligeti úti iskolában.

– A háború és a béke a választás tétje – mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában.

Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó. Fotó: Csudai Sándor/Origo

Hogy még mit mondott a miniszterelnök, arról bővebben ITT olvashat!

4.03., 8.52

Részvételi arány Kecskeméten

Kecskeméten reggel 7 óráig 1729 ember, vagyis a választók 2,04 százaléka adta le a voksát.

04.03., 8.45

Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről

A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is.

A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.

A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.

A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben.

Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, kábítószer hatása alatt álló vagy ittas ember akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, esetleg rendbontók megrongálják a szavazóhelyiség bútorzatát, felborítják a szavazófülkét.

A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.

Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van.

Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.

04.03., 08.37

Részvételi arány Bács-Kiskun megyében reggel 7 óráig

Bács-Kiskun megyében reggel 7 óráig a választók 1,91 százaléka adta le a szavazatát. A valasztas.hu adatai szerint az 1. szavazókerületben 1 332 (1,96%), a 2. számú választókerületben 1 386 (1,93%), a 3. választókerületben 1 214 (1,89%), a 4. választókerületben 1 352 (1,91%), az 5. választókerületben 1 173 (1,74%), míg a 6. választókerületben 1 281 (2,01%)

választópolgár voksolt.

Az első részvételi adatok szerint 7 órakor a részvételi arány országosan 1,82 százalék.

04.03., 08.22

Nem engedik szavazni azt a választót, aki nem írja alá a névjegyzéket

Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér és magával hozza az érvényes igazolványát, akkor természetesen szavazhat.

Vissza kell utasítani azt is, aki nem szerepel a névjegyzékben, esetleg már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken).

A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot, de külön kell aláírnia a népszavazás és az országgyűlési választás szavazólapjának átvételét. Dönthet úgy, hogy valamelyik szavazólapot - akár az országgyűlési választásét, akár a népszavazásét - nem veszi át, ekkor csak a megfelelő rovatban írja alá a névjegyzéket. Ha csak egyik helyen írja alá a névjegyzéket, és később visszatér szavazni, a másik rovat aláírását követően megkapja a másik szavazólapot is.

Ha a választópolgár kifogásolja, hogy alá kell írnia a névjegyzéket, akkor a szavazatszámláló bizottság elnöke felvilágosítja: az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Ha a választó megtagadja a névjegyzék aláírását, akkor vissza kell őt utasítani, és fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.

04.03., 07.35

Csak a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni

Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.

A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) nyújthatnak be kifogást.

A szavazatszámláló bizottság tagjai (sem a választott, sem a megbízott delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt (például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot), amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat.

Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben.

Az szszb-nek rendszeresen ellenőrizze kell, nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját.

A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.

04.03., 07.18

Kecskeméten már leadták szavazataikat az első voksolók

A Bács-Kiskun megyei 2-es egyéni választókerülethez tartozó kecskeméti 48. szavazókör a Katona József Könyvtárban működik. Ez az egyik legnépesebb szavazókör a megyeszékhelyen, 1017 választópolgár van a névjegyzékben. Nyitáskor már a kapunál állt Kovács Sándor, aki hóesésben érkezett voksolni. Kiderült, nála már hagyomány, hogy ő nyitja meg a szavazást és ellenőrzi az urnákat, üresek-e.