. – A Lapozgató Kalandárium elkészítése során arra törekedtem, hogy az óvoda által ünnepelt, a gyermekek számára érdekes és befogadható ünnepeket, jeles napokat és az ezekhez tartozó népszokásokat jelenítsem meg az óvodások számára érthető módon. A vizuális szemléltetőeszközök segíthetik az események, élmények felidézését, és motiválják a gyerekeket a népi kultúra szokásainak felelevenítésére. A Lapozgató Kalandáriumban a helyi népszokások is megjelennek, így éltetjük, visszük és adjuk tovább a hagyományokat, valamint erősítjük az otthonhoz való kötődést is – részletezte Horváthné Gellért Emőke. Tőle azt is megtudtuk, hogy a „kalandárium” egy szójáték, amely a kaland és a kalendárium szavak összeolvadásából jött létre, ezzel is érzékeltetve, hogy a tradíciók megismerése egy kalandos, játékos úton történik.

. – A képes naptárt játékosan a nagymamám nevezte így. Kisgyermekként sok időt töltöttem a nagyszüleimnél, ahol rendszeresen hallgattam citerát, néztem, hogyan fonja a kosarat a nagypapám. Olyan szerencsés ember vagyok, aki még testközelben élhette meg a népi hagyományokat – mesélte Emőke. – A Lapozgató Kalandárium képeit kérésemre Réczi Ferenc helyi alkotó készítette el. A kalandárium minden hónapja egy-egy néphagyományt, népszokást, jeles napot jelenít meg. Így például Medárd napját, a kukoricafosztást vagy a Márton-napot. Az eseményekhez tartozó piktogram jelöli az évszakot, a lapokon található QR-kód pedig elvezet minket a népszokások leírásához. A megvalósításnál arra törekedtünk, hogy a képi világ a gyermekek számára egyértelmű érhető formát tükrözzön, a QR-kód pedig a felnőtteknek, illetve az olvasni már tudó gyermekeknek szolgál információkkal – hangsúlyozta az óvoda vezetője.

Alkotótársáról elmondta, Feri bácsi 1990-ben kezdett festeni és 1993-ban került a Kecskeméti Képzőművészeti Körbe, majd ez követően a Szabad Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének is tagja lett. Az országban már nagyon sok helyen volt kiállítása. Örömmel vett részt a kalandárium elkészítésében. – A megvalósításban nagy segítségünkre volt Almási Roland Márk polgármester is – tette hozzá Horváthné, aki végezetül azt is elmondta, hogy minden csoportban helyet kap majd az egyedi képes naptár.



Többsincs királyfiról nevezik el az óvodai múzeumot

– A néphagyományok megőrzé­séhez szorosan hozzátartozik a ránk maradt tárgyi kultúra is, amely rengeteg információt hordoz már látványában is a gyermekek és felnőttek számára egyaránt. A tárgyak megnevezése, kiemelt helyen tartása, állandó jelenléte tovább erősíti a köteléket, amely a tradíciók és a jelenkor embere között hivatott kialakulni, és amelynek átadásában és ápolásában közreműködik óvodánk. Az intézménybe látogatók számára is jelentős élmény lehet hangulatában is a berendezett múzeum – összegezte Horváthné Gellért Emőke.