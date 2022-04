– A helyi közösség által összeállított cselekvési ütem- és programterv szerint megvalósuló szakmai tevékenységeknek köszönhetően a konzorcium települései programokkal, közösen összeállított kiadványokkal, a közösségépítést segítő szakmai kompetenciákkal gazdagodtak – sorolta Varga Ferencné szanki polgármester a 43,3 millió forint uniós támogatásból megvalósult program zárórendezvényén.

A szanki művelődési házban olajipari fotókiállítás is nyílt, hiszen az 1960-as évek közepétől a szén-hidrogén bányászat teljesen megváltoztatta a település életét. A rendezvényen a települések képviselői is beszámoltak arról, milyen hozadékai voltak a konzorciumban megvalósított programok, amit mindenki nagyon hasznosnak ítélt, hiszen hiánypótló kiadványok születtek az együttműködés révén. A gyűjtőmunkába a helybeliek is örömmel bekapcsolódtak mindenhol, és a beküldött fotókat digitalizálták, hogy idővel mindenki számára elérhetővé tehessék.