– A mentett babáknál gyakori a légzési vagy szívelégtelenség, de előfordul, hogy a hőszabályozásuk sem megfelelő, vagy éppen nem működik – sorolta Színes Mónika, aki hozzátette:

az alapítvány létrejötte óta mintegy huszonötezer gyermek életét sikerült megmenteniük.

– Korábban az egy kilogramm alatti testsúllyal születettek életben maradási esélyei csekélyebbek voltak, manapság már a 40 dekagramm körüli súlyú csecsemőknek is jók a túlélési esélyeik. Euró­pában hazánkban a legmagasabb a koraszülések száma. Az újszülöttek 8-9 százaléka a terhesség 24. és 37. hete között jön a világra, 2500 grammnál is kisebb súllyal. Munkatársaink 2020-ban 853 esetet láttak el, tavaly pedig 905 esethez riasztották őket.

Kiskunhalason átlag havi két-három alkalommal is megjelenik a rohammentő autónk.

Bajáról és Kalocsáról is mentjük a kora- és újszülötteket, illetve Kecskemétről szociális indokok miatt az érett újszülötteket, akik nem hazaadhatók, őket a kalocsai kórház csecsemő­osztályára szállítjuk. Bács-Kiskun megyében az otthonszülésekhez, az újszülött-újraélesztéshez – az Országos Mentőszolgálattal közösen – a mi alapítványunkat riasztják, amennyiben a baba korábban érkezik vagy valamilyen rendellenességgel születik – számolt be Színes Mónika, akitől azt is megtudtuk, hogy a szolgálatnál a főalkalmazottak mellett közel félszáz szakember dolgozik, akik három műszakban, a főmunkaidejükön túl végzik a csecsemők mentését.

Új mentőautóra gyűjtenek az alapítványnál

A Szegedi Tudományegyetemhez – amelynek oktatókórháza a halasi és a kecskeméti is – kapcsolódó alapítvány most egy új mentőautó beszerzését tűzte ki célul. A szegedi újszülöttmentők üzembentartóként az OMSZ tulajdonát képező két rohammentővel látják el a szolgálatot. A járművek együttesen már több mint félmillió kilométert tettek meg, gyakran kell szervizbe vinni mindkettőt, ezért döntött úgy a Pintér Sándor professzor vezette kuratórium, hogy megpróbálnak egy járművet vásárolni. A speciális mentőautó a felépítménnyel együtt csaknem 50 millió forintba kerül. A jármű beszerzéséhez támogatásokat is remélnek, amit a 11735067-20036634-es számú bankszámlára történő utalással, vagy az adó egy százalékának felajánlásával is lehet támogatni.