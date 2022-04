Az Életrevalók! – Fiatalok a helyi közösségek szolgálatában című programot Jarmaczki Enikő, a projekt menedzsere mutatta be a napokban a CédrusNet Kápolna utcai központjában. Mint elmondta, a 2020-as adatok alapján 17,6 százalék tartozik a NEET-es (Not in Education, Employment, or Training) fiatalok csoportjába, és ez az arány a koronavírus-járvány alatt vélhetően tovább nőtt. Az ilyen fiatalok esetében sajnos háromszor nagyobb az esély, hogy idős korukban rossz körülmények között, elmagányosodva fognak élni.

Az ő támogatásukat, segítésüket tűzi ki célul a projekt; a cél az, hogy megtalálják a helyüket és hasznos tagjai legyenek a közösségnek.

Öt európai országban valósul meg a projekt, hazánkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértó és Hodász mellett Kecskeméten – mondta el Jarmaczki Enikő. Jelenleg az előkészítés fázisa zajlik, a helyi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel miatt is érkezett Kecskemétre a projektmenedzser.