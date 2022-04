A Petőfi-emlékévhez kapcsolódva a költészet napjára készítette el ugyanis a város lánglelkű költőjének kedvenc kávéit Gyenesné Papdi Annamária barista, az Anno Kávéház vezetője. Hírportálunk érdeklődésére elmondta, hosszú kutatás után sikerült megalkotnia a költő által kedvelt kávékat.

– A feljegyzések szerint Petőfi tejföllel itta a kávéját. Nem a ma használatos tejfölre kell gondolni, hanem a felforralt tejről leszedett zsíros fölre, amit a presszókávéba tett a költő. Petőfi másik kedvenc kávéjában alkohol is volt, amit fűszeres mokka néven rendszeresen ivott a Pilvax kávéházban. A titkos hozzávalókat nem árulhatom el, de az biztos, hogy az ánizs adja meg a kávé fő aromáját. Ehhez kínálták a Pilvaxban az úgynevezett deákkenyeret, amit mi is adunk a vendégeknek. Ebben különféle magvak és aszalt gyümölcsök dominálnak. Állítólag Petőfi a megszáradt deák­kenyeret mártogatta a fűszeres mokkába – sorolta Gyenesné Papdi Annamária, aki az emlékév tiszteletére megalkotott egy olyan kapucsínót is, aminek a tetején fahéj vagy kakaópor formájában Petőfi Sándor arcképe köszön vissza.

Petőfi kedvenc kávéit az emlékévre készült egyedi csészében kínálják. A helyi keramikusművész, Dobos Zsuzsanna alkotta csészén a Kiskunfélegyháza felirat mellett a szecessziós városházát is díszítő majolikaminta látható. Mindemellett a Petőfi-kávék történetéről is olvashatnak a vendégek az itallapon egy-egy versidézet kíséretében – részletezte a kávéház vezetője. Hozzátette, Petőfi kedvenc kávéinak megalkotásához nagyon sok információt kapott a helyi könyvtár és a Tourinform-iroda munkatársaitól. A kóstolásban pedig a kávéház munkatársai nyújtottak nagy segítséget.

Megtudtuk azt is, hogy a Petőfi-emlékév két másik félegyházi vendéglátóhelyet is megihletett. Így a Sirius Clubban Minek nevezzelek névvel elkészítették a Petőfi-menüt, amely a költő kedvenc ételeiből – gazdag zöldséglevesből, marharostélyosból és almás-diós süteményből – áll. Kovács János cukrászmester pedig a Kokárda süteményt alkotta meg az emlékév tiszteletére.