A megnyitón bemutatták a kiállítással azonos című 160 oldalas, képekkel illusztrált kiadványt, amely az elmúlt év háromfordulós online műveltségi vetélkedőjére érkezett írásokból készült. Ebben visszaemlékezések olvashatók arról, hogy miként töltötték gyerekkorukat az e négy évtizedben születettek. A tárlat egyben a Generációk a családban című pénteki, Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban megrendezett konferencia kísérő rendezvénye.



A megnyitón Engert Jakabné alpolgármester köszöntötte a nagyszámú jelenlévőt.



– A nyugdíjas szövetség híd szerepet tölt be a generációk között. Számos tematikus vetélkedőjükkel a múltba tekintenek vissza és megélt tapasztalatokon keresztül mutatják be az elmúlt évtizedeket. A mai kiállítás az 1950-es évektől kezdve négy évtized gyermekkori élményeit, ünnepeit, családi és iskolai életét tárja elénk. A négy évtized fájdalmaival és örömeivel együtt a múltunk része, aminek emlékezetét ápolnunk kell, és minden értéket át kell örökítenünk, hagyományként tovább vinnünk. Ezt szolgálja ez a kiállítás – mondta az alpolgármester, hozzátéve: a város szempontjából is fontos a tárlat, hiszen a megyeszékhelyen most nagyon sok gyermek megtekintheti a bemutatót, belelátva a mai idősebbek gyermekkorába. Az alpolgármester köszöntése után Libor Zoltán költő, az önkormányzat idősügyi referense mutatta be a kiadványt, majd Kormányosné Makai Eszter, a nyugdíjas szövetség elnöke mondott köszöntőt.

– A kiadvány mellett adta magát, hogy ne csak szavakkal, hanem a korhoz tartozó tárgyakkal is mutassuk be azt az időszakot – fejtette ki az elnök és megköszönte a katolikus plébániának azt, hogy helyet biztosított a kiállításnak, illetve a megjelenést támogatását a ZKI Zrt.-nek, az Univernek és a Simon Otthonoknak. Kormányosné Makai Eszter elmondta: a kiadványból származó bevételt egy kárpátaljai nyugdíjas közösség megsegítésére fordítják.

A kiállítás április 10-ig naponta 10 és 16 óra között ingyenesen megtekinthető.