– Tévútnak gondolta Kossuth Lajos és Széchényi István is a birodalmi politikát, ezért minden erejükkel azon voltak, hogy az eredeti, az ősi, a Szent István által megalapozott útra vezessék hazánkat. Ha a történelem az élet tanítómestere, akkor alapos tanító, mert időről időre átveszi diákjaival a tananyagot. Így történt többek között 1848-ban, később 1956-ban, és 1989-ben is. De így történt 2010-ben is – fogalmazott Zsigó Róbert. – Bár a siker 1848-ban nem tartott sokáig, hiszen honvédjeinket a habsburgok csak külső segítséggel tudták legyőzni, a márciusi ifjak véráldozata nem volt hiábavaló. Egyik legfontosabb eredménye, hogy a magyar nyelv – Petőfi és Jókai, később pedig megannyi kiemelkedő művész nyelve – hivatalossá válhatott Magyarországon. A márciusi ifjak példája arra tanít bennünket, hogy van egy olyan Magyarország, amelynek nincs topográfiai vetülete. Ez a Magyarország – akár csak 1848-as esztendőben – az emberek lelkében él. Nem kívül van, hanem belül, bennünk, és örökre összeköt minket egymással. Így vagyunk egy nemzet – zárta szavait Zsigó Róbert.

Zsigó Róbert szólt arról a sikeres törekvéséről is, amelynek következtében március 10-én Baja város visszakapta megyei jogú státuszát, az erről szóló oklevelet pedig átadta a jelenlegi polgármesternek Nyirati Klárának.

– Példát mutattunk kitartásból, hazafiságból győzni akarásból. Viharos történelmünk szabadságküzdelmeinek sorában Március 15. szimbólum. A félelmet nem ismerő bátorság, a fiatalos lendület, a közösségért való tenni akarás szimbóluma – fogalmazott Nyirati Klára