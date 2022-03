Dr. Mák Kornél köszöntőjében kiemelte, Helvécia mindig él a támogatási lehetőségekkel, melyek előrébb viszik. Ez a sportlétesítmény is jó példa erre. Amellett, hogy nagyon szép lett, segíti az óvodásokat, hogy a mindennapos testmozgást modern környezetben élhessék meg.



Ezt követően dr. Szeberényi Gyula Tamás osztotta meg gondolatait.

Tíz éve indították el hazánkban a mindennapos testnevelés órákat, mely segíti az egészséges életmód elsajátítását. Ehhez akkor még nem voltak meg a tárgyi feltételek minden intézményben, de az évek alatt ezek is megoldódtak.

Most már ez az óvoda is elmondhatja, hogy 21. századi, modern tornaszobája van. Nem kell a csoportszobában szűkösen mozogni, szép nagy teret kaptak. A végén pedig megjegyezte Kecskemét alpolgármestere, hogy azt külön jó látni, hogy a környékbeli települések vezetői is részt vesznek az átadási ünnepségeken, tudnak egymás sikerének örülni.



Forrás: Bús Csaba

Amreinné Orbán Gabriella óvodavezető elmondta, régi vágyuk volt ez a tornaszoba, melyet ezúton is köszönnek. A kivitelező cég pedig folyamatosan biztosította számukra a zökkenőmentes nevelői munkát.



A műsor tovább részében az óvoda Lenvirág csoportja adott elő táncos műsort, majd Kiss Vilmos plébános felszentelte a tornaszobát, Faragóné Bencsik Dóra lelkész áldást mondott.