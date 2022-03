A beruházás során, amely a Magyar Falu Program keretében nyert 33 millió forintból valósul meg, a csapadékvíz-elvezetést is kialakítják. A Siflis közre merőleges Ady Endre utca is megújul több mint háromszáz méter hosszon, 23,5 millió forintból, ennek az összegnek a kilencven százalékát a Belügyminisztériumtól érkezett kormányzati támogatás fedezi, a maradék tíz százalékot a kelebiai önkormányzat saját forrásból tette hozzá – közölte Maczkó József polgármester.

Az Ady Endre utcai útépítés is hamarosan elkezdődik, előtte azonban a mellette elhelyezkedő önkormányzati napközi otthonos konyha áramellátását biztosító új transzformátort kellett elhelyezni és az oda vezető vezetékrendszert kiépíteni. A település vezetője elmondta az is, hogy a Deák Ferenc utcán is zajlik az építkezés, ott makadámutat és vadkerítést építenek 20 millió forintból a zártkertek mellett, a beruházás szintén kormányzati pályázati forrásból valósul meg.