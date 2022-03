A tervezett képzések egy része kapcsolódik a TIT működtetésével az elmúlt években megvalósult Élményközpontnak is.

A képzéseket Prof. dr. Szécsi Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem KPVK dékánja mutatta be részletesen. Valamennyi képzést diplomásoknak ajánlják, és megfelelő létszám, 5 fő esetén indítanák szeptembertől.

A posztgraduális képzésekből négyet terveznek: Közösségi művelődés szak, Public Relation és szóvívő szak, Játékpedagógia és szabadidő szervező szak, valamint Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének módszerei szak. Mindezek mellett, szintén diplomásokat szólítanak meg az akkreditált tanfolyamok, melyek 30, illetve 60 órásak, a Játékalapú tanulás online és offline környezetben, a Logikus gondolkodás fejlesztése Dienes Zoltán játékaival című képzések.



A képzésekre augusztus végéig lehet jelentkezni, és a Tudomány és Művészetek Házában lesznek megtartva. Az oktatók között pécsi és kecskeméti szakemberek egyaránt részt vesznek, többek között dr. Szécsi Gábor is.

– A célunk a képzéseken túl egy szakmai műhely megvalósítása is, mely hozzájárul Kecskemét város kulturális és oktatási fejlődéséhez egyaránt

– hangsúlyozta Szécsi Gábor.



A sajtótájékoztató végén még egy tervezett képzésről is szó esett, melyben hosszabb távon gondolkoznak. Dr. Smuta Attila, az egyetem tudományos főmunkatársa ismertette az angol nyelvű zenepedagógiai képzést. Elmondta: Kecskemét és a zenepedagógia szorosan egybetartozik. Az angol nyelven folyó tanfolyamra elsősorban külföldi hallgatókat várnak, de nyitott az angolul jól beszélő magyarok számára is. Első körben tanfolyamban gondolkoznak, mely a későbbiekben szakirányú továbbképzéssé is kinőheti magát.