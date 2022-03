Beruházások 2 órája

Tornaszobát és új játszóteret is építenek a bugaci óvodában

Régóta várt beruházások indultak el a napokban Bugacon. Elkezdődött a tornaszoba építése az óvodában, ahol új játszótér is készül. Ugyanakkor elindult a Bugacot Kiskunfélegyházával összekötő út felújítása is. A részletekről Szabó László polgármester számolt be hírportálunknak.

Vajda Piroska Vajda Piroska

Szabó László polgármester a játszótér építésén egyeztet a szakemberekkel Fotó: Vajda Piroska

Szabó László polgármester a játszótér építésén egyeztet a szakemberekkel Fotó: Vajda Piroska

Hetven négyzetméteres tornaszobával bővül a község óvodája. A fejlesztésre a Magyar Falu Program keretében 25,5 millió forint támogatást nyert az önkormányzat. A projekt teljes megvalósításához további mintegy nyolcmillió forint önerőt biztosít Bugac és Bugacpusztaháza önkormányzata – részletezte a polgármester, aki örömmel számolt be arról is, hogy a két település abban a szerencsés helyzetben van, hogy folyamatosan emelkedik a születendő gyermekek száma, és ennek köszönhetően négy óvodai és egy bölcsődei csoporttal működik a község óvodája. Így a korábban tornaszobának használt terem is csoportszobaként funkcionál, ezért szükséges az új tornaszoba megépítése. A fejlesztés várhatóan nyár elejére készül el. Szabó Lászlótól azt is megtudtuk, hogy nemcsak tornaszobával, de egy új játszótérrel is gyarapodik az óvoda. A régi, fából készült udvari játékokat elbontották, és helyettük hat, új korszerű játszóeszközt – mászóvárat, hintát, csúszdát – telepítettek. A játékok cseréjére szintén a Magyar Falu Program keretében nyertek ötmillió forint támogatást.

– Évekkel ezelőtt jogos elvárásként fogalmazódott meg a bugaci emberekben a félegyházi út felújításának igénye. Az elmúlt években Lezsák Sándor országgyűlési képviselővel közösen sok apró lépést tettünk meg annak érdekében, hogy megvalósulhasson a fejlesztés, közbenjárását ez úton is köszönjük – hangsúlyozta a bugaci polgármester. Hozzátette: a beruházás a kormány támogatásával az úgynevezett Beállótól – Bugac belterületével együtt – a pusztai leágazásig több mint 13 kilométeren valósul meg. A nyertes kivitelező Duna Aszfalt Kft. március 16-án vette át a munkaterületet, és a munkagépek helyszínre szállítása után napokon belül elkezdi a felújítást. A kivitelezésre 180 nap áll rendelkezésükre – részletezte a polgármester. Azt is elmondta, hogy a Bugacon élő emberek kényelme és a település jövője szempontjából óriási siker az út felújítása. – Szerencsés egybeesés, hogy az Aranymonostornál épülő látogatóközponthoz vezető csaknem egy kilométeres gyalogút építése is elkezdődik a félegyházi út felújításával párhuzamosan. Így a látogatóközpont nemcsak felújított aszfaltúton, de jó minőségű gyalogúton is kényelmesen megközelíthető lesz – vélekedett a polgármester. A jövőbeli beruházásokról elmondta még, hogy hamarosan elkezdődik a piaccsarnok bővítése. A létesítmény egy fedett, de nyitott elárusítórésszel bővül, rendbe teszik a parkolókat és a parkot is. A közel 80 millió forintos fejlesztésre 72 millió forint pályázati támogatást nyert az önkormányzat. Bugac-Alsómonostoron az egykori Csenki iskola felújítására is nyertek 26 millió forintot. Az épületben közösségi színteret alakítanak ki. A Belügyminisztérium pályázatán pedig a Móricz Zsigmond utca és az iskola előtti járda felújítására nyertek támogatást. Ugyanakkor pályáztak a Kada Elek és az Orgoványi utca felújítására, valamint pályázati forrásból tervezik a művelődési ház teljes felújítását és bővítését is.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!