Egymás után érkeztek az önkéntesek szombat reggel a Kecskeméti Fürdő parkolója mögött, a záportározó tó melletti területre, de a helyszínen mindenki gyorsan szembesülhetett vele: bizony szükség is van a sok dolgos kézre, mert igen nagy – jó 3,5 hektárnyi – területen zajlik majd az ültetés. Természetesen az előkészületek már jóval korábban megkezdődtek, múlt hétvégén készítették fel a csoportvezetőket a szervezési-koordinálási feladatokra, és folyamatosan toborozták a résztvevőket a hétvégére.



Mint azt korábban megírtuk, a cél az, hogy a Kecskeméti Erdőparkban egy változatos fajösszetételű fagyűjteményt, sokszínű növényvilágot hozzanak létre. Így az elültetendő 31 ezer erdészeti facsemete között vannak kocsányos tölgyek, különböző kőrisek, juharfák, nyírfák, nyárfák, fűzfák, boróka, vadalma és sokféle cserje, többek között galagonya, fagyal, som és kökény. De ültetnek a mediterrán éghajlatra jellemző növényeket is. Farkas Barta Katától, a kezdeményező Zöld Küldetés Egyesület vezetőjétől megtudtuk: az a cél, hogy néhány év múlva – mikorra a csemeték megerősödnek – a terület egy szabadon látogatható közpark legyen, amely helyet adhat kulturális és szabadidős tevékenységeknek, természetvédelemmel és fenntarthatósággal foglalkozó, oktatási célú rendezvényeknek.



Az egyedülálló zöld projekt megvalósulását az MVM Next és a Mastercard együttműködése teszi lehetővé, ennek keretében a két társaság minden olyan ügyfél után ültetni kíván egy fát, akik 2021 októbere és decembere között elektronikus számlára váltottak. Hiezl Gábor, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. vezérigazgatója elmondta az ültetést megelőző megnyitón, hogy az elmúlt évek során közel 2 millió fogyasztási helyen tették ezt meg ügyfeleik, ami mutatja, hogy egyre többeknek fontos a környezet védelme. A megspórolt papíralapú számlákkal évente a cégcsoport közel 5 ezer fát tud megmenteni a kivágástól.

– A környezeti felelősségvállalás mindannyiunk érdeke, ebben pedig az MVM Csoport igyekszik élen járni. Célunk továbbra is megfizethető és tiszta energiát biztosítani ügyfeleink részére a 21. század követelményeinek és ügyfélelvárásainak megfelelően – mondta a vezérigazgató, hangsúlyozva, a faültetéssel mindannyian hozzájárulhatunk a tisztább, egészségesebb jövőhöz. Hiezl Gábor nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy részt vehet a szombati eseményen, és egyúttal azt is megígérte, hogy nem ez lesz az utolsó ilyen program, amit támogatni fognak.



A munkába szintén bekapcsolódó Szemereyné Pataki Klaudia polgármester elmondta: büszke arra, hogy egy ekkora léptékű közösségi ültetésnek Kecskemét adhat otthont, és nagyon örül, hogy ilyen sokan tartják fontosnak a városban, hogy tegyenek a zöldebb környezetért, a jobb levegőért. Kiemelte, a város évekkel ezelőtt jelentős fásítási programot indított, az önkormányzat az elmúlt években több ezer fa elültetését támogatta, ennek során pedig sok szövetségesük és partnerük van. A polgármester elismeréssel szólt Farkas Barta Katáról, kiemelve lelkesedését és elkötelezettségét az általa képviselt célokért. Szemereyné Pataki Klaudia hozzátette: óriási teljesítmény lesz a város életében a Kecskeméti Erdőpark, neki is céljai között szerepelt, hogy a szabadidőpark ezen terület felé bővüljön és majd megnyíljon a látogatók előtt.



Farkas Barta Kata köszönetet mondott az MVM-nek a támogatásért.



– A természet és az ember egymást támogató kapcsolódásnak legjobb módja egy mag elvetése vagy egy egészen kicsi facsemete elültetése. Sokan úgy léptünk a felnőtt korba, hogy soha nem ültettünk fát, még vidéken sem, nemhogy a nagyvárosokban. Sajnos a klímaváltozás is valahol az ember és a természet kapcsolatának megszűnéséről árulkodik. A jövőnk záloga az, hogyan tudjuk ezt a kapcsolódást élővé tenni, amelytől szellemileg, lelkileg és fizikailag is egészségesebbek lehetünk. Az Erdőpark legfőbb üzenete, hogy a természetet is tudjuk nagyobb figyelemmel építeni, majd felelősen használni. A megbecsülést erősíti a részvétel a létrehozásban és a fenntartásban, így sokkal nagyobb öröm lesz majd az árnyas fák alatt pihenni – mondta az Erdőpark megálmodója. Kiemelte: a klímaváltozást mi emberek okozzuk, így a problémákat is nekünk kell rendbe tenni. A tudósok nap mint nap figyelmeztetnek, hogy egyre kevesebb az időnk, és hatékonyan kell cselekedni. Ilyen a mostani kecskeméti faültetés, de még sok hasonlóra lenne szükség, nemcsak a hírös városban, hanem szerte az országban. A szervező reményét fejezte ki, hogy az önkéntesekre majd a fák gondozásában is számíthatnak.



Győri András főkertész hangsúlyozta, az önkormányzat minden szakmai támogatást megad az Erdőparkhoz, igazi csapatmunka előzte meg az ültetést, melyben örömmel vett részt.



A megnyitón Kárász Anna olimpiai bajnok, négyszeres világbajnok kajakozó, az MVM Szeged Vízisport SE versenyzője is részt vett, aki elmondta: Szegeden sokat szokott sétálni a Rotary-tanösvényen, feltöltődik a fák alatt. A kiváló sportoló a szívén viseli a természetvédelem ügyét, és egyetért, hogy ebben az ügyben nekünk embereknek kell aktívan cselekedni, hogy javuljon a klímahelyzet.

Úgy véli, a gyerekek ösztönzése is nagyon fontos, hiszen neki is nagyon jó érzés volt látni, milyen szép fa lett abból a csemetéből, amit régen édesapjával elültetett.



Vasárnap is lesz két ültetési turnus, a délelőtti 9-től 12 óráig, a második 13-tól 16 óráig. Március 21-én, az erdők világnapján pedig az iskolák fognak ültetni. Az önkénteseknek tudnak biztosítani eszközt az ültetéshez, de azért kérik, hogy aki tud, egy ásót és egy vödröt vigyen magával.