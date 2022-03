– Sokéves elhanyagolt pályázatokat kellett megvalósítanunk, és az építőipari árak az egekbe szöktek. Nem akarom veszélyeztetni az önkormányzat gazdálkodását. A régebben elnyert pályázatokat tavaly megvalósítottuk. A piacteret és a ravatalozót sikerült felújítani. A piac­tér kialakításra 23 millió forintos támogatást hívtunk le, ebből több száz négyzetméteres, akadálymentesített teret alakítottunk ki. Továb­bá saját magunk készítettünk elárusítóstandokat többféle méretben, 9 másfél méter széles standot. Mindegyik fedett, biztonságosan rögzített, valamint három olyan standot építettünk, ami három méter széles – fogalmazott Balla Csaba.

A madarasi önkormányzat a tavalyi évben a Magyar Falu Programban 30 millió forintot pályázott meg sikeresen egy szolgálati lakás kialakítására. A tervek szerint június 30-ig elkészül a teljes beruházás.

– Van még egy olyan programunk, amit 2020-ban indítottunk és sikeresen megnyertünk. Ez egy egyéves program volt, amiben a közfoglalkoztatás keretén belül a gazdaságélénkítő programban 100 millió forintot nyertünk. Komoly gépeket, traktort, földmunkagépeket, pótkocsit, kézi munkaeszközöket, nagy teljesítményű ágdarálót sikerült beszerezni. Önerőként vállaltuk egy 200 négyzetméteres csarnok felújítását, amely – akár télen is, fűtött körülmények között – térkőgyártás, asztalosipari munka végzésére alkalmas. Egy biztonságos munkahelyet tudtunk kialakítani. Az üzem átadása ebben a hónapban várható. Két évvel ezelőtt alapítottuk a Madarasi Nonprofit Kft.-t, ami ma már kilenc főnek ad munkát, öt közfoglalkoztatott és négy szakmunkás dolgozik a cégnél. Több helyen is vállalnak munkát, ma már magánmegrendeléseket is teljesítenek. Főleg építő- és asztalosipari tevékenységeket folytatnak az alkalmazottak – mondta a polgármester.

Balla Csaba hozzátette, hogy a tavalyi évben átadtak egy 430 négyzetméteres, saját térkővel épített parkolót a falu központjában. Ehhez az Univer adott támogatást. Saját gépeikkel dolgoztak, a projektnek köszönhetően ma már kulturált körülmények között vásárolhatnak a lakosok a település központjában.

A másik projekt, amire büszkék, egy közel 60 millió forint értékű beruházás, ami az elmúlt másfél év alatt készült el a sportpályán.

– Korábban elkészült a műfüves pálya, és tavaly az MLSZ-szabvány szerinti kerítésünk is, ami impozáns és jobb látványt nyújt az ide érkezőknek. Az egyesületünk pályázott a taoprogram keretében is, valamint az önkormányzat segítségével valósítottuk meg a beruházást. Közel 400 méter hosszú modern kerítésről van szó, betonlábazati elemekkel, nagy- és kiskapukkal ellátva. A sportpályán, még egy 2016-ban benyújtott pályázatnak köszönhetően, tavaly sikerült átadni egy C típusú szabadtéri fitneszparkot 90 négyzetméteren, ami szintén az itt élők sportolási lehetőségeit segíti – tájékoztatott a polgármester. Mint elmondta, folytatni szeretnék a fejlesztéseket ebben az évben is. A Magyar Falu Program keretében hat pályázatot adtak be.