Minden tizedik baba korábban érkezik

A félegyházi jótékonysági kezdeményezésről hallva a Koramentorház szakemberei is felajánlották segítségüket. Szegedről és Gyuláról is érkeztek mentorok, hogy jelenlétükkel is támogassák az eseményt, sőt sok-sok süteményt is hoztak, amit szintén koraszülő anyukák sütöttek. A sütemények mindegyikén megjelent a lila szín, ami a koraszülött babák színe.

Az országban három városban Gyulán, Kecskeméten és Szegeden működteti Koramentorházait a Korábban Érkeztem Alapítvány.

A Koramentorház számtalan programmal igyekszik segíteni az érintett családokat. Képzett mentorokkal segítik azokat az anyukákat, akik koraszüléssel hozták világra gyermekeiket. Ezek a mentorok többségében sorstársak, tehát jól tudják, hogy milyen támogatásra van szüksége ilyen esetekben a családoknak, az édesanyáknak. A Koramentorház a babák hazakerülése után sem engedi el az édesanyák kezét, amiben csak tudnak segítenek. Így kapcsolódtak be a félegyházi jótékonysági akcióba is – tudtuk meg Kollár Judittól, a szegedi Koramentorház munkatársától.

Arról is beszámolt, hogy a koraszülés nagyon gyakori, hiszen minden tizedik baba korábban érkezik a világra. Ennek ellenére a koraszülés még mindig tabu témának számít hazánkban. Sokan azt gondolják, hogy minden koraszülött maradandó sérüléssel jön a világra, pedig ma már a legtöbb koraszülött baba olyan magas színvonalú ellátást kap, ami biztosítja az esélyt az egészséges életre- – hangsúlyozta Kollár Judit.