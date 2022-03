Az esemény során az érdeklődők megnézték a felújítás alatt álló községházát. A beruházásra a Magyar Falu Programban 29 millió forintot nyert az önkormányzat. Az energetikai korszerűsítés mellett mozgáskorlátozott feljárót építenek és a külső körletet is berendezik. A munkálatok jelentős részével már elkészültek. Az épületet szigetelték, a nyílászárókat kicserélték, új kondenzációs, alacsony fagyasztású kazánokat szereltek be.



– Új radiátorokat szereltünk fel, és új fűtésrendszert alakítottunk ki. A vizesblokkok teljesen megújultak. Az épület külső parkolójának a felújítását, valamint a parkosítást is elvégezzük – mondta Bekő Csaba. Hozzátette, 15 millió forint értékben szerezhettek be kommunális eszközöket. Az eseményen bemutatták a 26 lóerős traktort, egy komoly fűnyírót és különböző eszközöket.

Zsigó Róbert országgyűlési képviselő köszöntőjében emlékeztetett a kormány céljára, ami a települések fejlesztését célozta meg, a kistelepülésekét is.

Mindezt azért teszik, hogy mindenki, azok is, akik kis településeken élnek, megfelelő színvonalon tudják igénybe venni az állam, az önkormányzat szolgáltatásait.



Kiemelte, a Magyar Falu Program sikerét, emlékeztetett arra, hogy Érsekhalmán is sikerült a háziorvosi rendelőbe orvosi műszereket beszerezni, új falubuszt vásároltak, felújították az iskolát. Egyre szebb a községháza, és a temetőt is rendbe lehetett tenni. A kommunális eszközbeszerzésekkel is próbáltak segíteni az önkormányzatoknak rendben tartani a közterületeket. Ezúton is megköszönte mindenki munkáját, akinek része volt abban, hogy az elmúlt években sikerült előre lépni.

– Természetesen van még dolgunk bőven, de azt gondolom, hogy amit elértünk közösen, arra büszkék lehetünk – fogalmazott Zsigó Róbert.