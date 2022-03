Galériával 1 órája

Tizenöt tonna segélyszállítmány indult útnak Záhonyba Kiskunhalasról

Hétfő óta folyamatosan érkeztek a különböző adományok a Kiskunhalason és a környező településeken is kialakított gyűjtőpontokra. Az önkéntesen szorgalmasan dolgoztak péntek délután is a halasi városházán, ahol az összegyűlt adományokat szortírozták, majd pakolták teherautóra és kisbuszokba. A segélyszállítmány szombat délelőtt indult útnak Záhonyba és a környező településekre, ahol a helyi Karitász segítségével osztják majd szét az adományokat – közölte lapunkkal Kuris István László alpolgármester, a segélyakció önkormányzati koordinátora, aki személyesen is elkíséri a konvojt a kárpátaljai határvidék közelében.

Pozsgai Ákos Pozsgai Ákos

A halasi városházán szortírozták szét és pakolták össze péntek délután Fotó: Pozsgai Ákos

Magánszemélyek, iskolák, munkahelyi közösségek, egyházii szervezetek, vállalkozók, cégek, civil egyesületek, gyűjtötték számtalan ponton az adományokat az ukrajnai háború elől menekülőknek. Gyűjtőpontokat alakítottak ki Balotaszálláson, Bácsalmáson, Császártöltésen, Hajóson, Jánoshalmán, Kunbaján, Kunfehértón Kelebián, Kisszálláson és Tompán és Bányai Gábor országgyűlési képviselő irodájában is. Most csak az adományok egy részét tudták csak elszállítani, mert olyan nagy mennyiségű tartós élelmiszer, ásványvíz, ruhanemű, tisztálkodó-és tisztítószer gyűlt össze – mondta el Kuris István László alpolgármester.

Péntek délután a kisszállási önkormányzat konyháján az asszonyok háromszáz darab rántott húsos szendvicset készítettek, emellett háromszáz darab félliteres ásványvizet és háromszáz darab csokis nápolyiszeletet visznek a kiskunhalasi segélyszállítmányhoz csatlakozva – tájékoztatott Rozsnyai Attila, Kisszállás polgármestere, aki szintén egy dugig pakolt járművel kíséri majd a konvojt.

Segélyszállítmány indult útnak Halasról Fotók: Pozsgai Ákos

Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere személyesen is részt vett az adományok szortírozásában és pakolásában péntek délután a halasi városházán, ahol rengeteg önkéntes kapcsolódott be a munkába, köztük dr. Ladóczki Mária is, akitől megtudtuk, hogy nem csak itt segített, hanem beregisztrált több segélyszervezethez, ha szükséges az ország más pontjai vállal önkéntes munkát, leginkább tolmácsolásban tud majd segíteni.

Az adománygyűjtés tovább folytatódik, az elkövetkezendő napokban újabb segélyszállítmányok indulnak majd útnak a halasi régióból is az ukrán határ mellé, a magyar oldalon kialakított befogadó állomásokra és adománygyűjtő pontokra.

