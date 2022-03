– A szárazsüteményekkel kezdtük, és ahogyan az asszonyok hajdanán csinálták, haladtunk előre. Ahány ház, annyi szokás, ezért néha hosszú időbe telt, míg sikerült megegyezni a végleges receptben és az elkészítési módban. Legutóbbi foglalkozásunkon zserbót és hólabdát készítettünk. A Lakodalmas apróságok című kiadványban természetesen több különlegesség is megtalálható lesz, például kulcsos kalács, vagy a pörkölttorta, ami a harmincas évektől a lakodalmak kedvenc édességének számított. Az esküvői hagyományok esetében kiemelt helyet kap a Kunszentmiklóson honos lakodalmas „töröközés” szokása. A lakodalmakon álruhás, álarcos hívatlan vendégek tűnnek fel. A maskarába bújt látogatók, akik ugyan nem tartoztak a rokonsághoz, kapnak enni, inni és még táncolhatnak is. A Kiskunságban e népszokásoknak különös arculatuk van, központjának Kunszentmiklós tekinthető, ahol a különösség a szokáshoz kapcsolódó szövegekben is megnyilvánul. A hívatlan látogatók fehér szövetből készült álarcot viselnek. A „törökök”, amellett, hogy szórakoztatják a násznépet, (jó) hírét is viszik a lakodalomnak – tette hozzá Vassné Kelemen Ágnes.