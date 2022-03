Jagicza László a Mogyi Bajai Birkózó Klub vezetője a baon.hu-nak elmondta, hogy az esemény mind a városnak, mind a birkózóknak óriási lehetőség.



– Ez az új birkózó csarnok kiváló lehetőség a városnak, és jó feladatot ad a birkózóknak is. Bízunk abban, hogy a felnőtt válogatott is eljön hozzánk

– mondta hírportálunknak Jagicza László.



Forrás: Márton Anna

– Gyönyörű az új csarnok és minden igényt kielégít. Három szőnyeg elfér és nagyon jó edzéseket tudunk itt tartani. Három az egyben edzünk, ami azt jelenti, hogy három edzés után van egy pihenőnk. Reggeli után délelőtt van az első edzés. Szerencsére olyan sokan vagyunk, hogy két edzést kell megtartani, mert egyszerre nem férünk el a teremben. Összesen 60 fős az edzőtáborunk. Délután is tartunk egy-egy edzést, a következő nap délelőtt szintén edzés következik, és csak utána van az első pihenőnk – mondta Farkas Gábor, a kadett szabadfogású válogatott edzője, aki hozzátette, hogy a lengyel edzővel már korábban is együtt dolgoztak, de a svájciakkal most először edzenek közösen.



Nagyon kell egy ilyen tábor ahhoz, hogy fel tudjuk venni a versenyt, és lépést tudjunk tartani a keleti országok sportolóival, a grúzokkal, az oroszokkal, az ukránokkal, az örményekkel.

Szerencsére a tavalyi év is azt bizonyította, hogy ezek az edzőtáborok és a külföldi versenyek igenis hasznosak, és utol tudjuk őket érni – emelte ki Farkas Gábor.