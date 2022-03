A HírösNagyiról rengetegszer írtunk, igaz, akkor még nem így hívták. 2018-ban indult el az idősek foglalkoztatását és tudásátadását célzó CédrusNet program első képzése Kecskeméten, mégpedig a hivatásos nagyszülő tanfolyam, a helyi igényekre és társadalmi kihívásokra reagálva. Számtalan kutatás igazolja, hogy a nagyik közelsége jó hatással van a gyermekek fejlődésére, mégis az unokák gondozásában egyre kevesebb nagyszülő vesz részt. Betudható ez a családok megváltozott életmódjának vagy a földrajzi távolságnak, de tény: a szülők csak alkalmanként vesznek igénybe segítséget a nagyszülőktől.

Pedig a gyerekeknek szükségük van az idősebb emberek figyelmére, szeretetére, tapasztalatára, a szülőknek pedig néha egy kis fellélegzésre, magukra fordítható időre.

Kecskeméten is egyre több családnál igény mutatkozik olyan megbízható családsegítőkre, akik nemcsak szót értenek a gyerekekkel, tudnak velük játszani vagy tanulni, hanem akár a mindennapi élet megszervezésében is részt vesznek, ha az igazi nagymamák, nagypapák valamilyen ok miatt ebben nem tudják támogatni a szülőket.