A nagyszámú érdeklődőt Szemreyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere köszöntötte. A polgármester elmondta, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetet figyelembe véve is nagy tétje van az április 3-i választásoknak, amikor is eldől, hogy ki képviseli a magyar nemzetet. Mint fogalmazott, nagy szükségük van az embereknek ma a hiteles információra, ezt biztosítja a fórum. Elmondta, hogy a rendszerváltás óta jobboldali vezetésű a város, konzervatív-polgári-keresztény értékrenddel, és ez adja a döntések hátterét, stabilitását és ez biztosítja azt, hogy a város és az ország előre menjen, ne hátra.



dr. Salacz László országgyűlési képviselő kiemelte, hogy egy hete volt a március 15-i megemlékezés és szembeötlő a párhuzam az akkori és a jelen Magyarországa között abban az értelemben, hogy akkor is azt kívánta a magyar nemzet, hogy béke és biztonság legyen, s ezekben fejlődjön az ország.

– Azt kívánta a nemzet, hogy idegen hatalmak ne sodorják idegen háborúba és legyen felelős nemzeti kormány, mely kivezeti az országot a nehéz helyzetből. A mai napon semmit sem kívánunk jobban ezeknél az értékeknél, hiszen itt állunk egy rendkívül veszélyes orosz-ukrán háború közvetlen közelében. Egyetlen érdekünk, hogy kimaradjunk belőle és béke legyen, valamint egyes baloldali szereplők kívánságával ellentétben katonáinkat ne vigyék el külföldre. A másik kívánságunk, hogy legyen egy felelős nemzeti kormányunk, ami megoldja azt, hogy kimaradjunk a háborúból úgy, hogy ne mi fizessük meg az árát – mondta a képviselő, hozzátéve, hogy maga is azon dolgozik, hogy az elmúlt 12 év eredményeit semmi ne veszélyeztesse.



Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselőjelölt elmondta, hogy április 3-án sorsdöntő választás lesz. Mint közölte: leegyszerűsödött a választás, mert két erő van, ami eséllyel indulhat április 3-án. Az egyik a Fidesz-KDNP, ami a kiszámíthatóságot jelenti, mely különösen fontos a háborús helyzetben. A másik erő egy össze-vissza beszélő csapat, ami a háború kitörése óta is bizonyította, hogy nem képes a nemzeti érdekeket szolgálni. Emlékeztetett, hogy az elmúlt nyolc évben alpolgármesterként szolgálta a várost és most az országgyűlésben folytatná ezt a munkát.



Rákay Philip hosszan beszélt a választás tétjéről. Kijelentette, hogy az elkövetkező voksolás a rendszerváltás óta legfontosabb választás lesz hazánkban.

– A választás tétje, hogy marad-e hazánk. Megmaradunk-e magyarnak Európa közepén a magunk kultúrájával, történelmével, nemzeti szuverenitásunkkal. Azzal az önrendelkezésünkkel, hogy mi magyarok határozzuk meg kivel akarunk együtt élni határainkon belül – hangsúlyozta az előadó, hozzátéve, hogy ezt a patrióta értékrendet képviseli a kormányoldal. – Ezzel szemben áll az ügynökhálózatok által marionett bábként rángatott baloldal, ami kiárusítaná a hazánkat az elképesztően beteg globalista elképzelések mentén – mutatott rá.



Hangsúlyozta: a kormánypártok bebizonyították az elmúlt 12 évben, hogy mit tudnak – mint ahogy a baloldal is bebizonyította nyolc év alatt, hogy mit tud. – Egymás mellé lehet tenni a kettőt és lemérni. Az egyik oldalon pehelysúly, a másikon tonnás súlyok gyülekeznek. 2015-ben elképesztő migrációs hullám söpört át az országon, amit kezelt a kormány. Majd jött a Covid, amit szintén kezelni kellett és most itt van egy háború a szomszédságunkban, ami megint olyan embereket kíván, akik értik a dolgukat, és nem sodorják életveszélybe a kárpátaljai magyarságot. Nem az össze-vissza beszéd ideje van most, hanem a stratégiai nyugalomé – mondta, kihangsúlyozva, hogy a kormányzat és miniszterelnök kompetenciáját bizonyítja a határon jelenlévő humanitárius segítség, a Budapesten nyílt befogadó központ – mondta Rákay Philip, és hozzátette: az elmúlt 12 év megmutatta, hogy lehet egy új utat, a magyar utat járni, s ezt Európának is láthatóvá tenni, míg a baloldal azt mutatta meg, hogy miként kell folyamatosan elárulni a hazánkat.